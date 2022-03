FC Bâle-OM : Les supporters marseillais préparent une surprise !

Publié par Timothée Jean le 17 mars 2022 à 15:25

Malgré la fermeture du parcage visiteur pour le choc FC Bâle-OM, les supporters marseillais sont déterminés à faire le déplacement.

FC Bâle-OM : Les fans marseillais vont braver l’interdit

Ce jeudi (18h45), l’Olympique de Marseille affronte le FC Bâle dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais arrivent en Suisse avec un avantage non négligeable. Vainqueurs à l’aller (2-1), les hommes de Jorge Sampaoli tenteront de confirmer leur résultat afin de valider leur ticket pour la suite de la compétition. Et pour ce choc retour, l’ OM est officiellement privé du soutien de son public.

La police cantonale de Bâle a en effet décidé de fermer le parcage visiteur pour des raisons de sécurité. Cette restriction n’est pas du goût des dirigeants phocéens, qui ont tenté de faire lever cette sanction, en vain. La direction olympienne et notamment Jacques Cardoze, a finalement déconseillé à ses supporters de se rendre à Bâle compte contenu du contexte d’organisation jugé illisible et dangereux. Toutefois, malgré l’interdiction de déplacement dont ils sont victimes, certains fans de l’ OM sont déterminés à aller encourager leur équipe en Suisse.

La direction du FC Bâle assure d’ailleurs que ce sont pas moins de 4000 Français - probablement des supporters marseillais - qui sont attendus jeudi soir au stade Saint-Jacques. Ainsi, des fans olympiens de la première heure ont bien décidé de braver l’interdit afin de soutenir leur équipe lors de cette rencontre décisive pour la qualification en quarts de finale de la C4.

Un dispositif de sécurité renforcé pour ce choc

De nombreux supporters de l’ OM ont donc entrepris à leurs risques et périls de se rendre à Bâle malgré la contre-indication du club. Les forces de l’ordre et la direction du club suisse devront de ce fait renforcer la sécurité aux abords et dans l’enceinte du stade afin d’ éviter des incidents isolés. L’idée de créer une zone hermétique afin d’éviter tout point de friction entre les deux camps n’est pas à exclure.