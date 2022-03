OL Mercato : Arsenal passe à l'action pour un crack de Lyon !

Publié par Thomas G. le 17 mars 2022 à 19:55

Arsenal serait de nouveau intéressé par le milieu international français de l' OL, Houssem Aouar, qui est en fin de contrat en juin 2023.

OL Mercato : Aouar sur le départ

Houssem Aouar est sur le départ du côté de l’Olympique Lyonnais. Après plus de deux ans où ses envies de départ se font sentir, l’international français se rapproche bel et bien d'un transfert cet été. S'il a perdu sa place de titulaire à Lyon, le milieu de terrain garde néanmoins une belle cote sur le marché des transferts, notamment du côté de l'Angleterre.

Cette fois-ci, l’Olympique Lyonnais pourrait accepter de céder son joyau pour 20 millions d’euros. Une somme bien en dessous de la somme exigée par Lyon il y a deux ans mais qui fait échos à la situation contractuelle du joueur. En manque de temps de jeu sous les ordres de Peter Bosz, Aouar pourrait filer chez les Gunners, qui continuent de surveiller sa situation à Lyon et seraient prêts à passer à l'action durant le prochain mercato estival.

Arsenal prêt à sauter sur l’occasion

Selon la presse anglaise, Mikel Arteta, le manager d’Arsenal voudrait profiter de la situation délicate du joueur de 23 ans dans le Rhône pour réactiver la piste d'un transfert en juin. Depuis deux ans les Gunners sont annoncés parmi les clubs intéressés, mais le prix du joueur formé à l’OL était un obstacle (il était question de 60 millions d'euros en 2020). Quelques saisons plus tard, les 20 millions d'euros demandés par Jean-Michel Aulas font figure de cadeau pour le board londonien.

Mikel Arteta apprécie beaucoup le profil du milieu de terrain et souhaiterait l’aligner en tant que milieu relayeur dans son 4-3-3 devant Thomas Partey et aux côtés de Martin Ødegaard. La perspective de jouer la Premier League dans un projet ambitieux pourrait convaincre Houssem Aouar de rejoindre Arsenal. Cependant, une fois de plus, la qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison semble déterminante dans le dossier.