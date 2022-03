ASSE Mercato : Un Brésilien suivi de près par l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 01:25

Préparant le mercato estival de l’ ASSE, les scouts des Stéphanois sont très actifs. Ils auraient déniché une pépite brésilienne au Portugal.

ASSE Mercato : Matheus Indio supervisé par un recruteur de Sainté

La piste portugaise est toujours chaude à l’ ASSE. Après les arrivées d’Yvan Neyou du Sporting Club Braga en juillet 2020 et de Falaye Sacko prêté par Vitoria Guimarães, en janvier 2022, l’AS Saint-Étienne est sur les traces d’un Brésilien évoluant au CD Trofense, en deuxième division portugaise. D’après les indiscrétions d’Ignazio Genuardi, ex-rédacteur en chef des sites 365, « le milieu brésilien Matheus Indio a été supervisé le mois dernier ». Le joueur de 22 ans suivi de près par l’ ASSE est également sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers.

En 24 apparitions dans le championnat portugais, il a été titulaire autant de fois. Matheus Indio est donc un crack à Trofense. Il est sous contrat jusqu’à juin 2024, après sa prolongation récente pour deux saisons, selon But Football Club. D'après Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à moins de 200 000 euros.

Priorité au maintien en Ligue 1

Il faut noter que la préoccupation de l' ASSE en ce moment, c'est le maintien en Ligue 1. Le club ligérien est 18e du championnat avec 26 points et est la lutte avec 6 clubs menacés de relégation en Ligue 2 : Bordeaux (22 points), le FC Metz (23 points), le FC Lorient (27 points), Clermont Foot (28 points), l' ESTAC (28 points) et Angers SCO (29 points). Pour tenter de se maintenir dans l'élite, l'AS Saint-Étienne s'est renforcé pendant le mercato d'hiver. Sept nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe de Pascal Dupraz en janvier. Ce sont : Eliaquim Mangala, Paul Bernardoni (fardien de but), Sada Thioub, Bakary Sako, Falaye Sacko, Enzo Crivelli et Joris Gnagnon. Si les 5 premiers ont déjà joué un match au moins, chacun, ce n'est pas encore le cas des deux derniers.