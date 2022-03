RC Lens : Clauss en Équipe de France, tout le RCL jubile !

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 14:17

Depuis jeudi, Jonathan Clauss est convoqué en Équipe de France pour la première fois. Tout le RC Lens savoure encore la sélection du nouveau Tricolore.

RC Lens : Jonathan Clauss, « la tête dans les étoiles »

La joie de la sélection de Jonathan Clauss est encore intense au RC Lens. Depuis jeudi, elle ne retombe pas. Le piston droit des Sang et Or et ses coéquipiers avaient explosé de joie dès l’annonce officielle de la liste de Didier Deschamps, jeudi. Mais 24 heures après, le RCL est toujours animé par l'émotion suscitée par la première du défenseur latéral droit. Ce dernier intègre l’Équipe de France à 29 ans et demi.

« Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Tellement heureux, tellement Fier d’être Bleu », a posté le néo-Tricolore sur les réseaux sociaux, tout en remerciant ses coéquipiers, le staff technique et les supporters du Racing Club pour cette promotion. « Merci à tous mes coéquipiers, le staff, mes proches et au public Sang et Or. Avec le travail et la foi, rien n'est impossible », a écrit Jonathan Clauss, très ému, sur son compte compte Twitter.

Haise se réjouit pour Clauss et aussi pour le RCL

Franck Haise s'est également réjoui de cette bonne nouvelle pour le club artésien. « C’est quelque chose de magnifique pour "Jo". Il a eu un parcours particulier, atypique et être aujourd’hui sélectionné en Équipe de France, avec l’espoir de le voir faire ses premiers pas en Bleu sur le terrain, c’est magnifique. De façon générale, c’est magnifique aussi pour le club », a déclaré le coach du RC Lens.

Alou Diarra, le dernier Lensois sélectionné en Bleu (entre 2004 et 2006), désormais adjoint de Haise, a également livré ses impressions. Il s'enflamme pour Clauss : « C’est une énorme fierté pour le groupe, pour lui, pour son travail, pour son engagement. C’est un joueur de qualité. Il fait aujourd’hui partie des meilleurs Français et c’est donc logique qu’il soit sélectionné. On est fier de lui... »

Deschamps justifie la sélection du piston droit du Racing Club

Le N°11 des Lensois prend ainsi la place du capitaine de l’OL, Léo Dubois chez les Bleus. Un choix mérité au vu de sa régularité depuis son arrivée à Lens en juillet 2020. « Ce sont 2 joueurs (Clauss et Christopher Nkuku) qui sont performants avec leur club, qui auraient peut-être pu être appelés avant aussi. Je considère que c’était le moment de les voir pour justement avoir encore un peu plus de réponses par rapport aux choix définitifs que je serai amené à faire dans l’avenir », a justifié le sélectionneur des Bleus.