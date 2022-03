RC Lens : Enfin, Franck Haise dévoile l'objectif secret du RCL

Publié par ALEXIS le 03 mars 2022 à 22:56

Quasi assuré du maintien en Ligue 1, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise se permet maintenant de rêver d’une qualification pour la coupe d’Europe.

RC Lens : Haise et son équipe visent une place en coupe d'Europe

Le RC Lens est 6e de Ligue 1 avec 40 points, à 12 journées de la fin de la compétition. La moyenne pour se maintenir est en effet de 42 points. L’équipe de Franck Haise a donc presque assuré son maintien. « À la 26e journée, on est très heureux d’avoir quasiment acté le maintien avec 40 points. La direction avait fixé cet objectif prioritaire pour pérenniser le club », s’est-il réjoui, dans des propos confiés à lensois.com. Du coup, il rêve désormais la qualification pour la coupe d’Europe. Plus concrètement, le coach du RCL veut finir dans le top 5 du championnat, qualificatif pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa.

Il a dévoilé son nouvel objectif de la dernière ligne droite de la saison 2021-2022. « On ne va pas se fixer de limites. Les limites, ce sont les adversaires meilleurs que nous, ou quand on n’arrive pas à tout mettre en place pour gagner. Mais avec les joueurs, on ne se fixe pas de limite », a déclaré le technicien des Sang et Or. Rappelons que, sur la même question de qualification à l'Europe, ce dernier avait botté en touche, juste après la victoire à Angers SCO (1-2), le 27 février dernier au micro de Prime Video : « Le top 5 n’est pas une discussion aujourd’hui […]. On ne parle pas d’Europe pour le moment, on en est loin ».

Le coach du RCL est confiant pour l'objectif de fin de saison

Interrogé sur les chances du RC Lens parmi plusieurs clubs candidats aux places qualificatives à l’Europe, Franck Haise s’est montré confiant. « Je ne sais pas si la bonne saison pour espérer accrocher l’Europe, mais ce qui est sûr, le classement est très ouvert. On peut être satisfait d’être parmi les équipes qui vont se battre. Est-ce qu’on le fera jusqu’au bout ? C’est une autre question, mais je l’espère », a-t-il répondu pour la source. À noter que les Lensois sont devancés au classement par le RC Strasbourg (5e avec 43 points), le Stade Rennais (4e avec 43 points), l'OGC Nice (3e avec 46 points), l'OM (2e avec 47 points) et évidemment l'intouchable leader, le PSG (62 points).