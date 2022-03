OL Mercato : Un mauvais tour de Galtier se précise pour l'été

Publié par Ange A. le 18 mars 2022 à 23:05

L’OGC Nice pourrait encore recruter à l’ OL lors du prochain mercato estival. Christophe Galtier serait intéressé par un Baby-Gone.

Une pépite vers la sortie à l’ OL ?

À un an de la fin de son contrat, l’avenir de Rayan Cherki est déjà menacé à l’Olympique Lyonnais. Comme le révèle Foot Mercato, les négociations amorcées pour le renouvellement de son contrat ne sont pas encore proches d’aboutir. Le média spécialisé assure notamment que le jeune attaquant lyonnais souhaite une importante revalorisation salariale, estimant avoir atteint les objectifs fixés dans son précédent contrat. Mais la direction de l’ OL ne répondrait pas aux attentes de Cherki et ne lui offrirait qu’une « petite » augmentation. De quoi plomber les négociations entre les deux parties. Son contrat expirant dans un an, un transfert de Cherki dès cet été n’est donc pas à exclure en cas de statu quo. Une situation que suivrait avec attention l’OGC Nice.

Cherki, prochain baby-Gone à Nice ?

La source révèle en effet que l’OGC Nice serait intéressé par le profil de Rayan Cherki. Le Gym a recruté deux Lyonnais lors des deux derniers étés. Amine Gouiri a rejoint les Aiglons en 2020 contre 7 millions d’euros. Melvin Bard lui a emboîté le pas l’été dernier. S’agissant du premier cité, il a franchi un véritable cap depuis son départ de l’Olympique Lyonnais. Depuis sa signature à Nice, il totalise 28 buts et 16 passes décisives en 78 matchs. Au vu de ses performances, il est surveillé par d’autres écuries européennes. Coté à 45 millions d’euros sur Transfermarkt, il est aujourd’hui le Niçois le plus bankable sur le marché des transferts.

Alors qu’un départ de Cherki est envisageable en cas d’offre satisfaisante, l’OGC Nice pourrait donc à nouveau piocher à l’ OL. Auteur de deux buts et 4 passes décisives cette saison, Rayan Cherki est coté à 20 millions d’euros.