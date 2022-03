ASSE : Pascal Dupraz annonce une catastrophe après Troyes

Publié par Ange A. le 19 mars 2022 à 01:05

L’ ASSE a été tenue en échec vendredi par l’ESTAC. Pascal Dupraz a enregistré une autre mauvaise nouvelle après cette contreperformance.

La grosse tuile pour une recrue hivernale de l’ ASSE

Nouveau coup d’arrêt pour l’AS Saint-Étienne. Après son nul contre le LOSC (0-0) lors de la dernière journée, l’ ASSE a de nouveau été accroché ce vendredi. Les Verts n’ont pas pu venir à bout des promus Troyens à Geoffroy-Guichard. Lebo Mothiba a lancé les visiteurs à la 18e minute. Un penalty de Ryad Boudebouz (67e) a permis aux Stéphanois de revenir au score. Suite à cette nouvelle contreperformance, Saint-Étienne cale à la 18e place de Ligue 1. Outre ce mauvais résultat, Pascal Dupraz a enregistré la blessure de Falaye Sacko. Le Malien prêté par Guimaraes est l’une des satisfactions du dernier mercato stéphanois. Remplacé par Harold Moukoudi, le défenseur central a laissé ses partenaires avant la fin du premier quart d’heure.

Saison déjà terminée pour Falaye Sacko ?

Après la rencontre, Pascal Dupraz a donné des nouvelles de Falaye Sacko. Elles ne sont guère bonnes. « La catastrophe c’est d’avoir perdu Sacko plutôt que d’avoir perdu deux points ce soir. C’est fâcheux, pour le joueur et pour nous. C’est probablement ligamentaire, le docteur m’a dit que c’était sérieux », a indiqué le coach de l’AS Saint-Étienne. Bien que peiné par la blessure de son défenseur central, l’entraîneur de l’ ASSE se veut optimiste pour la suite, notamment en ce qui concerne le maintien, le principal objectif du club.

« On a les joueurs pour pallier à cette absence. Je suis effondré pour Falaye mais optimiste pour la suite, on va trouver les solutions », a annoncé le technicien stéphanois. Des examens approfondis permettront d’en savoir plus sur la blessure de Sacko. Lequel va manquer le prochain rassemblement du Mali pour les barrages du Mondial 2022. Touché aux ligaments, sa saison serait d’ores et déjà compromise.