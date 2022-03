OM : Un gros retour dans les tuyaux pour la réception de Nice

Publié par Ange A. le 19 mars 2022 à 10:35

Absent lors des deux derniers matchs de l’ OM, Dimitri Payet pourrait effectuer son retour ce dimanche lors de la réception de Nice.

Vers un retour de Dimitri Payet contre l’OGC Nice

Fort de ses trois victoires de rang, l’Olympique de Marseille affronte l’OGC Nice ce dimanche. La place de dauphin du PSG est en jeu pour ce choc de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’ OM et le Gym, sont respectivement 2e et 3e, mais comptent le même nombre de points. Marseille est devant grâce à son attaque plus prolifique. Contre les Aiglons, Jorge Sampaoli pourrait aligner un renfort de poids. Comme l’indique L’Équipe, Dimitri Payet devrait effectuer son retour contre le club azuréen. Le meneur de jeu marseillais a manqué les deux derniers matchs de son équipe. Touché à la cuisse, le Réunionnais a manqué le déplacement à Brest dimanche (victoire 4-1). Il était suspendu pour le match retour contre le FC Bâle jeudi en Ligue Europa Conference.

Payet de retour, l’ OM sans Sampaoli

D’après le quotidien sportif, Dimitri Payet devrait même retrouver sa place dans le onze lors de la réception de l’OGC Nice. Une bonne nouvelle, car l’ OM enregistrerait alors le retour de son joueur le plus décisif. Le milieu de 34 ans compte 11 buts et le même nombre de passes décisives cette saison. Alors qu’un retour de Payet est annoncé, Jorge Sampaoli ne sera pas sur le banc contre Nice. Le technicien argentin avait écopé d’un match de suspension ferme de la part de la LFP. Ceci suite son carton jaune reçu lors de la défaite au Vélodrome contre l’AS Monaco (0-1). Il s’agissait de son troisième avertissement en l’espace de dix rencontres.