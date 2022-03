PSG Mercato : Pochettino viré après Monaco ? Ça chauffe au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2022 à 18:25

Totalement à côté de la plaque, le PSG a été humilié par l’AS Monaco cet après-midi (3-0). Après le match, la tête de Mauricio Pochettino est réclamée.

Le Qatar réclame le départ de Pochettino

Le Paris Saint-Germain s’est lourdement incliné sur la pelouse de l’AS Monaco, ce dimanche, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club de la capitale a été écrasé par les Monégasques de Philippe Clément sur le score de 3 buts à 0. Un revers de trop puisque c’est le quatrième consécutif en déplacement après Nantes, Nice et Madrid. Et comme tout logiquement, c’est l’entraîneur qui en fait les frais.

En effet, après le match de ce dimanche, l’Insider qatari Mohammed Al Kaabi, proche de l’Emir du Qatar, propriétaire du Paris SG, a lancé le hashtag #PochettinoOut (Pochettino dehors). Rapidement, la publication a fait le tour des réseaux sociaux et les supporters parisiens sont unanimes pour réclamer un changement à la tête de l’équipe. Mieux, certains irréductibles poussent le bouton un peu plus loin en réclamant une refonte totale de l’organigramme du PSG. Car la situation est beaucoup plus compliquée en interne selon Romain Molina.

« Les gens ne se rendent pas compte à quel point le club marche sur la tête. La priorité de Nasser/Ribes étant de tout mettre sur Leonardo, Leonardo veut tout mettre sur Pochettino, Pochettino parle avec une autre équipe. Les joueurs veulent se foutre sur la gueule, tout va bien », a expliqué le journaliste d’investigations sur Twitter, convaincu que l’Emir du Qatar va bientôt mettre de l’ordre au Paris Saint-Germain.

En campagne depuis plusieurs jours pour réclamer un coup de balai à la tête du club, Daniel Riolo a chauffé les supporters en demandant de maintenir la pression en continuant à exprimer leur mécontentement lors des rendez-vous au Parc des Princes.

PSG Mercato : Riolo chauffe les supporters pour dégager tout le monde

Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions face au Real Madrid, Pierre Ménès a réclamé le limogeage de Mauricio Pochettino et l’intronisation de Zoumana Camara, coach de l’équipe des U19, en tant qu’intérimaire pour terminer la saison.

Après la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain, cet après-midi, le scénario est davantage réclamé. Pour ce faire, Daniel Riolo demande aux Ultras de ne pas baisser la pression et de continuer à manifester lors du prochain match du PSG au Parc des Princes.

« Et contre Lorient, des gens viendront encore expliquer aux Supp du PSG qu’il ne faut pas siffler ? Ne rien dire. Sinon il a bien fait Messi d’avoir bobo au ventre, il a échappé à la cata du jour », a lancé le consultant de RMC, certain que la pression populaire pourra pousser Doha à agir rapidement pour le bien du club.