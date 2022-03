OL : Exclu à Reims, Peter Bosz justifie son carton rouge

Publié par ALEXIS le 21 mars 2022 à 09:47

Tenu en échec par le Sade de Reims (0-0), l’ OL a vu son entraîneur expulser lors du match. Ce dernier justifie le carton rouge et son exclusion.

OL : Peter Bosz reconnait avoir offensé l'arbitre

Après sa défaite (2-4) contre le Stade Rennais, l’ OL avait à coeur de se remettre la tête à l’endroit face au Stade de Reims, dimanche. Mais l’Olympique Lyonnais a calé au stade Auguste Delaune, lors de la 29e journée de Ligue 1. L’équipe de Peter Bosz n’a pas fait mieux qu’un match nul blanc. De plus, l’entraîneur de l’ OL a écopé d’un carton rouge à la demi-heure de la rencontre. Il a été expulsé (29e) en raison de ses nombreuses contestations des décisions arbitrales. Le technicien néerlandais sera donc absent lors de la réception d’Angers SCO après la trêve internationale, le 3 avril prochain.

Lors de son passage en conférence de presse, Peter Bosz a justifié son exclusion. Il reconnait avoir offensé l’arbitre Johan Hamel. « J’ai dit à l’arbitre qu’il n’avait pas le niveau pour la Ligue 1. Ce n’était pas intelligent de ma part », a-t-il déclaré. Pendant le match, l’ OL a raté plusieurs occasions nettes de but. De quoi laisser un gros regret au coach des Gones. « Nous avons eu quatre grosses occasions, mais nous n’avons pas su marquer. Nous devions gagner, mais nous avons cruellement manqué de réalisme », a-t-il expliqué.

L'Olympique Lyonnais décroché dans la coupe à l'Europe

Conséquence du match nul des Lyonnais ? Ils restent à la 10e place au classement général et sont plus que jamais décrochés dans la course pour les places européennes. Le capitaine Léo Dubois et ses coéquipiers ont maintenant 10 points de retard sur la 3e place du podium occupée par les SRFC, et qualificative pour la Ligue des Champions. En dehors du podium, six clubs : l'OGC Nice, le RC Strasbourg, le LOSC, l'AS Monaco, le RC Lens et le FC Nantes devancent l' OL dans la dernière ligne droite décisive de la saison 2021-2022.