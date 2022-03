PSG Mercato : N’Golo Kanté, Tuchel ne cache pas son inquiétude !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2022 à 23:17

Le PSG a été alerté par la situation contractuelle de N’Golo Kanté à Chelsea. Une situation qui ne manque pas d’inquiéter son coach Thomas Tuchel.

Le Paris SG ne lâche pas N'Golo Kanté

La nouvelle désillusion en Ligue des Champions a accentué le besoin de renouvellement au Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain, les dirigeants parisiens aimeraient reconstituer le duo Paul Pogba-N’Golo Kanté dans la capitale. Alors que Pogba sera un joueur libre le 30 juin prochain, le tabloïd britannique The Telegraph assure que la direction de Chelsea s’attend à une offre du PSG pour Kanté dès le prochain mercato estival. L’ancien milieu de terrain de Leicester n’étant plus qu’à un an de la fin de son bail.

« Les clubs, en particulier le Paris St-Germain, comptabilisent les années de contrat de Kanté depuis un certain temps et il ne serait pas surprenant que Chelsea reçoive une offre le concernant cet été », a expliqué le journaliste Matt Law, spécialiste du club londonien. Arrivé en juillet 2016 contre une enveloppe de 35,8 millions d’euros, l’international français de 30 ans pourrait donc changer d’air à l’issue de la saison, surtout avec la situation actuelle de Chelsea. D’ailleurs, Thomas Tuchel ne cache pas son inquiétude pour l’avenir des Blues.

PSG : Tuchel craint pour le prochain Mercato

Présent en conférence de presse dimanche, l’entraîneur de Chelsea a ouvertement affiché sa crainte pour le prochain marché des transferts. Avec les sanctions émises par le gouvernement britannique et la mise en vente du club de Londres, plusieurs joueurs devraient quitter Stamford Bridge l’été prochain.

« Aujourd'hui, je ne veux pas me concentrer sur les problèmes. Peut-être que ça va se passer comme ça, peut-être que certains joueurs vont se décider pour quelque chose qu'ils n'auraient pas décidé dans d'autres situations. Mais il y a beaucoup de "si" dans cette conversation », a déclaré le technicien allemand avant de tenter de rassurer les supporters sur la suite des évènements.

« Nous espérons que le club va poursuivre son histoire, j'ai confiance en notre capacité d'adaptation et je suis convaincu de notre capacité à trouver des solutions », a précisé Tuchel. Reste maintenant à savoir si la situation de Chelsea poussera N’Golo Kanté à envisager sérieusement l’option PSG pour la suite de sa carrière.