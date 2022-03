Bayern Mercato : Barça, les Munichois prêt à tout pour un défenseur

Publié par Thomas G. le 22 mars 2022 à 20:05

Le Bayern veut concurrencer le Barça pour un arrière droit international marocain. Le joueur de 24 ans est en fin de contrat avec l'Ajax.

Bayern Mercato : Les Munichois offrent un pont d’or à Mazraoui

Le Bayern Munich veut faire signer Noussair Mazraoui. L’arrière droit formé à l’Ajax Amsterdam va quitter son club formateur cet été. Le Barça est le club le plus intéressé par le joueur, même si Munich fait son grand retour dans le dossier.

Selon le quotidien Sport, le Bayern veut doubler le FC Barcelone après l’échec Andreas Christensen. En effet, les Bavarois auraient offert un contrat de 10 millions d’euros par an à l’international marocain pour une durée de cinq ans, ce qui lui garantirait 50 millions d’euros. Une offre nettement supérieure aux 6 millions d’euros par an offerts par le Barça. Les Bavarois veulent recruter un arrière droit pour suppléer Benjamin Pavard, puisque Bouna Sarr ne sera pas conservé cet été et le jeune Josip Stanisic sera lui prêté.

Le Bayern prépare déjà la saison prochaine

Les Bavarois sont à la lutte pour remporter leur 10e titre de champion d’Allemagne consécutif. De plus, ils sont encore en course pour remporter la Ligue des Champions. Le seul couac de la saison est intervenu en coupe d’Allemagne quand le Bayern s'est lourdement incliné face au Borussia Monchengladbach (5-1). Les dirigeants allemands ont commencé les grandes manoeuvres pour la prochaine saison.

La saison prochaine sera charnière pour le Bayern, puisque de nombreux cadres du vestiaire ont leur contrat qui expire en 2023. Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski et Serge Gnabry seront libres en juin 2023. La prochaine saison pourrait être synonyme de fin de cycle en Bavière. Ces derniers temps, les prolongations de contrat ont été compliquées pour le Bayern, David Alaba et Niklas Süle ont décidés de quitter le club libre. Robert Lewandowski pourrait lui quitter la Bavière cet été pour éviter un nouveau départ libre.