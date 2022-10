Bayern Mercato : Munich en passe d'acter une signature en attaque

Publié par Dylan le 27 octobre 2022 à 18:03

Le Bayern Munich réfléchirait à prolonger le contrat d'un attaquant, auteur de six buts en 11 matchs toutes compétitions confondues.

Bayern Mercato : Eric Choupo-Moting bientôt prolongé ?

Il fait le bonheur du Bayern depuis octobre. Le buteur camerounais Eric Choupo-Moting, connu en France pour son passage au PSG, régale depuis qu'on lui accorde du temps de jeu. En effet, le joueur n'avait pas eu la chance de disputer les premiers matchs de compétition du Bayern Munich, devant se contenter du statut de réserviste la plupart du temps. Durant le mois d'août, l'ancien parisien a également été éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cuisse.

Mais le mois d'octobre a tout changé pour lui. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du club Bavarois, lui a davantage fait confiance alors qu'il n'avait jusqu'ici joué que 71 minutes en additionnant les mois d'août et septembre. Eric Choupo-Moting a signé son premier but en Ligue des Champions face au Viktoria Plzen (victoire 5-0) et ne s'arrête plus depuis. Buteur contre Fribourg, Hoffenheim ou encore le Barça mercredi, il porte désormais son compteur à six réalisations en 11 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Selon le journaliste Ekrem Konur, ces statistiques feraient réfléchir le Bayern quant à une possible prolongation du joueur de 33 ans.

Le Bayern sur un nuage grâce à Choupo-Moting

Victorieux sur la pelouse du FC Barcelone mercredi en Ligue des Champions, le Bayern Munich s'est assuré de disputer les 8es de finale de la compétition. Mieux, il s'est définitivement octroyé la première place de son groupe devant l'Inter Milan qui l'accompagnera au tour suivant. Eric Choupo-Moting n'est pas étranger à la bonne forme des Bavarois, lui qui a inscrit cinq de ses six buts cette saison sur les quatre derniers matchs du club (Barça, Hoffenheim, Augsbourg, Fribourg).

Arrivant à la fin de son contrat en juin 2023, il est donc probable que l'international camerounais (68 sélections, 19 buts) soit prolongé. Mais pour le moment, le Bayern n'a pas confirmé cette tendance. Choupo-Moting ne serait pas le seul joueur concerné par une prolongation puisque le défenseur français Lucas Hernandez serait dans la même situation.