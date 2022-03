Arsenal Mercato : Enorme appel du pied d'un international allemand !

Publié par Thomas G. le 09 mars 2022 à 13:01

Arsenal recommence à gagner et à faire rêver. Un joueur du Bayern Munich s'est d'ailleurs exprimé sur un éventuel retour chez les Gunners.

Arsenal Mercato : Serge Gnabry sur le départ ?

Depuis son départ d’Arsenal en 2016, Serge Gnabry est devenu un titulaire indiscutable en Bavière, remportant trois titres de Bundesliga, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Supercoupe de l'UEFA, deux Coupes d'Allemagne et trois Supercoupes d'Allemagne. L'international allemand de 26 ans est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2023, mais les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort, car Serge Gnabry estime qu’il manque de considération au club.

L'ailier droit souhaite le même salaire que Kingsley Coman et Leroy Sané pour prolonger avec le Bayern. Le club bavarois va devoir faire un choix entre lui accorder la considération qu’il réclame ou le vendre cet été, pour ne pas le voir partir libre comme David Alaba et Niklas Süle.

Serge Gnabry de retour à Arsenal ?

L’international allemand a posté une photo sur Instagram avec un ancien maillot d'Arsenal, ce qui a ravivé les rumeurs d’un éventuel retour chez les Gunners. Serge Gnabry a été formé à Arsenal, mais avait quitté le club du nord de Londres en quête de plus de temps de jeu. Il a déclaré au sujet de son départ d’Arsenal : "Quitter le club a été la décision la plus difficile à prendre." Les différentes complications apparues dans les négociations pour un nouveau contrat entre Gnabry et le Bayern pourraient permettre aux Gunners de s’engouffrer dans la brèche pour le recruter lors du prochain mercato.

Mikel Arteta s’est exprimé sur un éventuel intérêt des Gunners pour Serge Gnabry. « Historiquement, ce club a toujours visé les meilleurs joueurs du monde et les meilleurs joueurs du monde sont toujours intéressés pour venir ici et je peux dire que la situation n'a pas changé. » Serge Gnabry pourrait être l'un de ces meilleurs joueurs désireux de rejoindre Arsenal.