Bayern Mercato : Après Lewandowski, un taulier veut quitter Munich !

Publié par Dylan le 10 juin 2022 à 11:50

Bayern Mercato : Après Robert Lewandowski, un taulier du champion d'Allemagne pourrait faire ses valises à l'avenir, tenté par l'étranger.

Bayern Mercato : Joshua Kimmich envisage un départ

Devenu un titulaire indissociable au Bayern Munich, le milieu de terrain allemand, Joshua Kimmich, songerait à relever un nouveau challenge. Après 7 saisons passées en Bavière avec notamment 7 titres de champion d'Allemagne à la clé, l'ancien du RB Leipzig a largement prouvé son talent en Bundesliga et aimerait découvrir un nouveau club à l'avenir.

Dans les colonnes du magazine So Foot, l'international allemand de 27 ans s'est confié sur cette envie grandissante de quitter le Bayern. « Ce serait un défi intéressant à relever. Je ne sais pas ce qui se passera dans plusieurs années, on verra bien… J’ai un très bon entraîneur qui prône un football agréable à jouer. Je prends beaucoup de plaisir, mais dans un coin de ma tête, oui, il y a toujours ce défi professionnel et personnel de découvrir un jour de nouveaux horizons. » a t-il déclaré en laissant le doute planer sur son avenir.

Bayern Mercato : Quel milieu pour Munich la saison prochaine ?

Pour le moment, seul Corentin Tolisso a officialisé son départ du Bayern, ce qui en fait le premier milieu à partir du club. Si ce secteur de jeu n'est pas prioritaire au Bayern, il n'empêche qu'en cas de départ inattendu de Joshua Kimmich, il le deviendra. Le club dirigé par Julian Nagelsmann devrait déjà pallier le départ de Corentin Tolisso avec l'arrivée de Ryan Gravenberch (Ajax). Néanmoins, il n'y aura pas de révolution totale au milieu puisque le champion d'Allemagne a récemment prolongé Thomas Müller jusqu'en 2024.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Joshua Kimmich possède lui encore de longues années au Bayern, mais le club bavarois va devoir désormais faire attention à son envie de départ qu'il avait déjà mentionné lorsqu'il était en manque de temps de jeu. « À l’époque (lorsqu'Ancelotti était sur le banc), comme je ne jouais pas autant que je l’aurais voulu, j’ai un temps songé à quitter le club. C’est peut-être la première fois que je prenais conscience qu’il y avait d’autres équipes que le Bayern dans le monde. » Le natif de Rottweil sera à surveiller cet été.