PSG Mercato : Après Pogba, un coup magnifique se précise au milieu

Désireux de révolutionner son entrejeu cet été, le PSG se rapprocherait d'une signature superbe du côté du championnat italien.

PSG Mercato : Une star de la Lazio dans les plans de Leonardo

Après sa saison décevante et son revers douloureux en Ligue des Champions contre Madrid, le Paris Saint-Germain s’adonne déjà à renforcer ses secteurs de jeu défaillants. Vivement pointé du doigt cette saison, le milieu de terrain parisien devrait connaître d’importants changements ces prochains mois. Après l’échec Georginio Wijnaldum, qui fait figure de flop dans la capitale cette saison, les Rouge et Bleu multiplient leurs pistes partout en Europe et pourrait bien frapper un joli coup en Italie à la Lazio Rome.

Comme le révèle le journal local Il Messaggero, le PSG aurait accéléré sur le dossier Milinkovic-Savic, milieu serbe sous contrat jusqu’en juin 2024 à Rome. Courtisé par plusieurs écuries en Europe comme Manchester United, l’Inter Milan et la Juventus, le joueur de 27 ans est pressenti pour quitter les Capitolini à l’issue de la saison. Des émissaires du Paris SG se seraient récemment déplacés en Italie pour observer la star serbe et rencontrer son agent, un certain Mateja Kezman, passé par le club Rouge et Bleu de 2008 à 2010. Selon le média transalpin, le prix de l’opération avoisinerait les 80 millions d’euros.

Un départ de Rome qui se précise

Actuellement 7e de Serie A, la Lazio Rome voit ses chances de se qualifier pour la Ligue des Champions s’amoindrir journée après journée. Une situation qui pourrait pousser certains cadres comme Milinkovic-Savic à faire leurs valises de la capitale italienne. Le milieu de terrain se rapproche donc d’un départ, une tendance qui se confirme cette semaine d’après Il Messaggero.

Le journal italien dévoile cette semaine que Maurizio Sarri, l’entraîneur romain, aurait donné son feu vert pour le transfert de son talent serbe. Une belle opération qui se profile donc pour le PSG, qui devra néanmoins faire face à une concurrence accrue. Dans le même temps, le dossier Paul Pogba a pris de l’ampleur après les dernières déclarations du Français, de quoi annoncer un mercato ambitieux cet été au milieu de terrain.