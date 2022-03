ASSE : Falaye Sacko, une bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 23 mars 2022 à 23:07

Blessé, vendredi, Falaye Sacko ne devait plus jouer avec l' ASSE. Cependant, une bonne bonne nouvelle sur sa blessure du joueur est tombée.

ASSE : Falaye Sacko, finalement moins inquiétant

Falaye Sacko s’est blessé tout seul à l’entame du match de l’ ASSE contre l’ES Troyes AC (0-0) en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. L’arrière droit ne devrait donc pas rejouer sous les couleurs du maillot des Verts avant la fin de la saison où se termine le contrat de six mois qui le lie au club. Le défenseur prêté à l’AS Saint-Étienne en janvier dernier est évidemment forfait pour les matches de la sélection du Mali. Les Aigles doivent jouer deux matchs de barrage de la coupe du monde 2022 contre la Tunisie vendredi et mardi prochain.

Mais l’information nouvelle sur la blessure de l’international malien (24 sélections, 1 but) est un peu plus rassurante pour la suite de la carrière du footballeur. En effet, Foot Mercato croit savoir que Falaye Sacko « souffre d'une entorse isolée du ligament interne du genou ». Il ne devrait donc subir aucune intervention chirurgicale pour cette blessure. « Il n'y aura pas d'opération et donc son absence est moins longue que prévu », a indiqué le média sportif.

Deux mois d'indisponibilité pour le défenseur malien

Selon cette source, la durée d'indisponibilité de l’arrière latéral droit de l’ ASSE est estimée à environ deux mois. Le joueur prêté par Vitoria Guimarães (Portugal) « portera uniquement une attelle pour soigner sa blessure », d'âpres la même source. Débarqué chez les Verts le dernier jour du mercato hivernal, soit le 31 janvier 2022, l'international Malien de 26 ans a disputé seulement 7 matchs avec l’équipe de Pascal Dupraz en Ligue 1. Il a été titulaire autant de fois, signe de la confiance qui lui est accordée par le coach stéphanois.

Rappelons que Falaye Sacko est une des 7 recrues de l' ASSE au mercato hivernal passé. Les transferts de ses joueurs ont permis au club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de montrer un meilleur visage dans cette seconde partie de la saison. Pour autant, Sainté est toujours menacée par la relégation puisqu'elle n'est que 18e au classement de Ligue 1 avec 4 et 5 points sur le FC Metz et les Girondins de Bordeaux.