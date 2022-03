LOSC Mercato : 60M€, une énorme vente se prépare à Lille !

Publié par Timothée Jean le 24 mars 2022 à 14:27

Éliminé de la Ligue des Champions, le LOSC se projette sur l’avenir. Les dirigeants lillois pourraient boucler une très belle affaire lors du mercato estival.

LOSC Mercato : Un cador européen se renseigne sur David

Après son élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, le LOSC se concentre désormais sur le championnat en vue de décrocher une place européenne la saison prochaine. En attendant, la direction de Lille travaille en coulisses sur son prochain mercato. Le président lillois, Olivier Létang, commence déjà à prospecter un peu partout en Europe à la recherche de nouveaux renforts dans l’optique de compenser les futurs départs.

Il faut dire que le LOSC est susceptible de perdre plusieurs joueurs cet été. Outre Renato Sanches et Sven Botman qui se rapprochent de l'AC Milan, le jeune attaquant Jonathan David est également susceptible de faire ses valises. Auteur d'une saison chez les Dogues comptabilisant 17 buts en 38 rencontres, toutes compétitions confondues, le jeune attaquant canadien suscite toujours plus de convoitises. Si le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Inter Milan, Arsenal, Liverpool, l’Inter Milan, West Ham et Newcastle suivent de très près son ascension à Lille, Tuttomercatoweb assure qu’un nouveau prétendant s’est immiscé dans la bataille pour Jonathan David. Selon le média transalpin, le Borussia Dortmund s'est récemment renseigné sur la disponibilité et le prix de l’attaquant lillois. Une démarche secrète du BVB visant à anticiper un éventuel départ d’Erling Haaland.

Un prix déjà fixé pour Jonathan David

Jonathan David s’apprête donc à vivre un mercato estival très mouvementé. Comme son agent, Nick Mavromaras, l’a récemment indiqué, il y a de fortes chances que l’attaquant de 22 ans quitte le LOSC cet été. La direction de Lille ne s’oppose pas vraiment au départ de son jeune prodige, à condition de recevoir une belle offre pour son transfert. Pour sa part, La Gazzetta dello Sport croit savoir que le LOSC attendrait un chèque d’environ 60 millions d’euros avant de lâcher son buteur, dont le bail expire en juin 2025. Le Borussia Dortmund et les autres prétendants sont ainsi prévenus.