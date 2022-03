LOSC Mercato : L'accord secret entre Ben Arfa et Létang revélé

Publié par ALEXIS le 23 mars 2022 à 00:05

Hatem Ben Arfa a signé au LOSC en janvier sans indemnité de transfert. Selon L’Équipe, il ne figure pas parmi les gros salaires du vestiaire.

LOSC : Hatem Ben Arfa a signé pour environ 70 000 €

Après son départ de Bordeaux en mai 2021, Hatem Ben Arfa est resté sur le carreau sept mois avant de trouver un nouveau club. Il s’est finalement engagé avec le LOSC pendant le mercato d’hiver, précisément le 19 janvier 2022. L’attaquant de 35 ans a signé un contrat de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2022. Deux mois après l’arrivée de ce dernier à Lille OSC, le quotidien sportif a révélé l’accord salarial conclu avec Olivier Létang. Si l’on en croit la source, la direction du club champion de France n’a pas fait de cadeau à l’ancien Tricolore (15 sélections, 2 buts).

En effet, il ne figure pas dans le Top 10 des gros salaires de l’équipe du LOSC. La source croit savoir que Hatem Ben Arfa perçoit près de 70 000 euros par mois, tout comme deux autres recrues : Amadou Onana et Edon Zhegrova. Par ailleurs, Renato Sanchez a le plus gros salaire à Lille, avec 338 000 € par mois, soit près de 5 fois le salaire de HBA.

L'ex-Tricolore n'est pas parmi les premiers choix de Gourvennec

D’après le média, Lille « a fait le choix de l’expérience », car l’ancien Bleu compte plus de 230 rencontres dans le championnat français, avec 7 clubs différents et 84 matchs en Premier League avec à Newcastle United et à Hull City (Angleterre). Il a aussi joué en Espagne au Real Valladolid. À l’arrivée, Hatem Ben Arfa n’est pas parmi les premiers choix offensifs de Jocelyn Gourvennec. Pour preuve, il n’a pas joué que les dernières minutes des 8es de finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Soit 9 minutes à l’aller et 13 minutes de jeu au retour. En Ligue 1, il a disputé 6 matchs pour 3330 minutes de jeu cumulées.

Le Top 10 des salaires mensuels bruts au LOSC (estimations)

1. Renato Sanches : 338 000 euros

2. Burak Yilmaz : 230 000 euros

3. Jonathan David : 162 500 euros

4. Benjamin André : 130 000 euros

- José Fonte : 130 000 euros

6. Jonathan Bamba : 120 000 euros

- Xeka : 120 000 euros

8. Orestis Karnezis : 105 000 euros

9. Ivo Grbic : 83 000 euros

10. Isaac Lihadji : 80 000 euros

- Jérémy Pied : 80 000 euro