LOSC Mercato : Sven Botman, l’AC Milan arrache un accord important

L’AC Milan insiste pour Sven Botman. Les négociations avec le LOSC se sont intensifiées ces derniers jours et elles auraient finalement abouti à un accord entre les deux parties.

L'avenir de Sven Botman (22 ans) se décante enfin. Annoncé proche d'un départ durant le mercato hivernal, le défenseur néerlandais, incontournable dans la défense du LOSC, est finalement resté dans le nord de la France, où il multiplie de solides prestations. Du haut de ses 1m95, le jeune défenseur de Lille affiche une régularité impressionnante, avec un timing parfait dans ses interventions et est doté d'une bonne relance. Des qualités défensives qui séduisent bon nombre de cadors européens.

Si Newcastle et Tottenham sont conquis par ses performances et envisagent de l’attirer en Premier League, c’est bien l’AC Milan qui devrait finalement rafler la mise dans ce dossier. Après une première tentative manquée l’hiver dernier, les Rossoneri ont décidé de revenir à la charge avec de nouveaux arguments financiers et touchent enfin au but pour Sven Botman. Selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, l’AC Milan est finalement tombé d’accord avec Sven Botman pour un transfert en fin de saison.

Pour convaincre le jeune défenseur du LOSC, le club lombard lui aurait proposé un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 3,5 millions d’euros (hors primes). Une offre difficilement refusable. Les Milanais devront désormais trouver un terrain d’entente avec leurs homologues lillois afin de boucler cette opération.

Le LOSC ne ferme pas la porte pour Sven Botman

De son côté, le LOSC ne devrait pas forcément retenir son joueur contre son gré. Si la direction lilloise avait fermé la porte pour son départ l’hiver dernier, elle semble dorénavant ouverte aux propositions pour un transfert de Sven Botman l'été prochain. Les dirigeants attendraient une offre satisfaisante pour laisser filer leur défenseur. Un montant de plus de 35 millions d’euros est évoqué. Reste à savoir si l’AC Milan sera prêt à aligner un tel montant pour le Néerlandais.