Montpellier HSC : Une mauvaise nouvelle tombe au MHSC

Publié par Jules le 24 mars 2022 à 12:15

Le Montpellier HSC, qui est de plus en plus distancé dans la course à l'Europe, vient de recevoir une très mauvaise nouvelle pour les prochains matches.

Montpellier HSC : La commission de discipline a tranché

Réduit à neuf contre onze avant même la mi-temps contre Bordeaux, dimanche dernier, Montpellier est tout de même parvenu à s'imposer (2-0), mais ce scénario fou pourrait laisser des traces. En effet, la commission de discipline a tranché mercredi soir sur le sort des deux Montpelliérains exclus par l'arbitre, Thomas Léonard. Si Nicolas Cozza (23 ans) n'est suspendu que pour une seule rencontre, la commission s'est montrée beaucoup plus sévère à l'encontre de Mihailo Ristic.

Et pour cause, l'international serbe (7 sélections) sera privé des cinq prochains matches de championnat après son expulsion sur la pelouse du Matmut Atlantique. Une punition très lourde pour le MHSC qui devra donc tenter d'accrocher l'Europe sans son latéral gauche titulaire qui a donc écopé d'une suspension ferme de cinq matches. Pour rappel, les Montpelliérains (11e de Ligue 1), n'ont plus que neuf rencontres pour rattraper l'écart de 7 points qui les sépare de la cinquième place, occupée par Strasbourg.

Un gros coup dur pour Montpellier

Nul doute qu'Olivier Dall'Oglio devra se creuser la tête pour pallier à l'absence de son joueur, d'autant plus que les solutions ne sont pas très nombreuses au poste de latéral gauche à Montpellier. Seuls deux autres joueurs sont des spécialistes du poste, Nicolas Cozza, qui est lui aussi suspendu pour le prochain match contre Brest, et Ambroise Oyongo, qui n'est apparu que 6 fois cette saison en Ligue 1. Reste à voir comment le coach montpelliérain va faire pour remplacer l'un de ses hommes de base cette saison, alors que ce dernier pourrait partir cet été.

Outre les deux joueurs de Montpellier, la LFP a aussi rendu son verdict pour d'autres joueurs de Ligue 1. Du côté du LOSC, Timothy Weah, exclu du terrain contre le FC Nantes ce week-end a écopé de trois matches de suspension. Les joueurs suivants seront, quant à eux, suspendus pour le prochain match pour une accumulation de cartons jaunes : Romain Thomas (Angers), Anel Ahmedhodzic (Bordeaux), Lucas Perrin (Strasbourg), Xeka (LOSC) et Kiki Kouyaté (Metz).