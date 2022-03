OM Mercato : Milik, une terrible menace se précise pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 24 mars 2022 à 18:57

L’ OM n’est pas le seul club désireux de boucler le transfert définitif d’Arkadiusz Milik. Un nouveau concurrent se positionne en Serie A.

OM Mercato : Un nouveau concurrent intervient pour Milik

La tension est montée d’un cran entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik à l'Olympique de Marseille. L’attaquant polonais ne comprenait pas les choix incohérents de son entraîneur au cours de cette saison et ne cachait pas sa frustration. À l’issue de la défaite de l’ OM face à l’AS Monaco (0-1), l’avant-centre polonais a une nouvelle fois vertement critiqué la méthode Sampaoli, tout en réclamant plus de temps de jeu pour la suite de la saison. Ce qui avait alors suscité une vague de polémiques à Marseille.

Depuis cet épisode mouvementé, les tensions se sont apaisées dans la cité phocéenne et les relations entre le joueur et son entraîneur se sont réchauffées. Toutefois, une grosse menace plane toujours sur l’avenir d’Arkadiusz Milik. Son option d’achat estimée à environ 12 millions d’euros n’a toujours pas été levée par la direction de l’ OM. Si rien n’est acté d’ici la fin de la saison, le buteur de 28 ans retournera à Naples, où son contrat expire en juin 2023. D’ailleurs, un prétendant italien est bien déterminé à précipiter son retour en Italie.

Torino prépare un mauvais coup contre Marseille

Comme l’indique Tuttosport ce jeudi, les dirigeants du Torino s'intéressent toujours à Arkadiusz Milik, suivi depuis de longues dates. Après une tentative manquée cet hiver, le club turinois envisage de revenir à la charge cet été. Et ce n’est pas le prix du principal concerné qui risque de décourager les dirigeants italiens. Bien au contraire, selon la source, Torino envisage de transmettre une offre pour le Polonais, dont le montant n’a pas encore fuité. Une bien mauvaise nouvelle pour les Marseillais dans ce dossier. Pour l’heure, la signature d’Arkadiusz Milik s’annonce très compliquée, car le joueur est « heureux à Marseille » et espère disputer la prochaine Ligue des Champions avec le club marseillais. Néanmoins, il n’exclut rien pour la suite de sa carrière. Les supporters marseillais croisent les doigts pour son maintien.