OM Mercato : Milik ou Sampaoli, une décision prise à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 24 février 2022 à 22:12

La relation entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli semble désormais très tendue à l’ OM. Elle risque d'avoir des répercussions sur l’avenir des deux hommes.

OM Mercato : La tension montre entre Milik et Sampaoli

Un air de nervosité souffle à l’Olympique de Marseille. La défaite à domicile face à Clermont (0-2) a ravivé les tensions dans le vestiaire marseillais, où certains joueurs ne cachent plus leur frustration. C’est notamment le cas de Dimitri Payet ou encore d’Arkadiusz Milik, qui ne comprend toujours pas les choix de son entraîneur Jorge Sampaoli. Pourtant, très décisif ces dernières semaines à l’ OM, l’avant-centre polonais subi un traitement mitigé de la part de son entraîneur, qui ne lui fait pas totalement confiance. Ce traitement commence donc sérieusement à agacer le joueur de 27 ans, qui réclame plus de temps de jeu à Marseille.

Mais Jorge Sampaoli a de plus en plus de mal à accepter les états d'âme de l'attaquant polonais, si bien que les relations entre les deux hommes semblent à présent très critiques. Si la situation ne s’améliore pas entre le coach argentin et son attaquant, il sera difficile pour ces deux hommes aux gros caractères de cohabiter ensemble à Marseille. Dans de telles conditions, certains observateurs estiment déjà que l’un d’entre eux pourrait bien faire ses valises à l’issue de la saison. Mais la direction de l’ OM a déjà tranché sur le sujet.

Marseille conforte Jorge Sampaoli

Interrogé par Le Figaro, le président Pablo Longoria s’est montré très catégorique sur l’avenir de Sampaoli. Alors que l’Argentin se retrouve sous le feu des critiques, il conserve toujours la confiance des dirigeants marseillais. « Ce que j’imagine dans l’immédiat, c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli », a tranché le président marseillais. Les dirigeants de l’ OM confortent donc l’Argentin dans ses fonctions. Ce qui n’explique pas pour autant qu’Arkadiusz Milik devrait quitter Marseille où il est prêté par Naples.

Le président marseillais, Pablo Longoria reste très proche de ses joueurs et s’est entretenu avec le Polonais afin de régler les tensions en interne. « Quand il y a des problèmes, je dois être dans la proximité (…) une conversation en tête-à-tête, sans faire fuiter les choses, est la meilleure solution pour régler les problèmes. Encore plus quand il y a du respect entre les personnes, il est important de le faire avec sincérité », a ajouté le président de l’OM. L’Olympique de Marseille compte donc conserver le plus longtemps possible ses pions clés et rien ne semble indiquer le contraire.