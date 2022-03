ASSE : Un international français déclare sa flamme à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 24 mars 2022 à 16:27

Vivier de talents depuis plusieurs années maintenant, l' ASSE a vu l'un des derniers joueurs convoqué en Equipe de France lui rendre hommage.

ASSE : Saliba n’a pas oublié l’AS Saint-Etienne

Formé à Sainté de 2016 à 2019, le défenseur central William Saliba a vécu un évènement unique dont il se souviendra toute sa vie. Auteur d’une saison remarquable avec l’Olympique de Marseille, où il est prêté cette saison, le joueur de 21 ans a été convoqué pour la première fois en Equipe de France, suite au forfait de Benjamin Pavard. Une belle récompense pour le natif de Bondy, qui avait explosé aux yeux de l’Europe sous les couleurs stéphanoises lors de la saison 2018/2019.

Un passage gravé dans sa mémoire, que le défenseur n’a pas manqué d’évoquer cette semaine. À l’occasion d'un entretien accordé au site de l'Equipe de France, William Saliba a rendu hommage à son club formateur ce jeudi, rappelant l’impact positif qu’a eu l’ ASSE sur sa formation. " Saint-Étienne c’est ma maison, j’y ai tout appris. J’étais au centre de formation là-bas, ils m’ont fait grandir et m’ont bien formé. Je n’oublierai jamais ce club qui m’a lancé en Ligue 1 à 17 ans (le 25 septembre 2018 contre Toulouse) avec Jean-Louis Gasset. Quand tu es jeune, que tu ne connais pas le football d’adulte et qu’un entraîneur te donne du temps de jeu, te montre qu’il a confiance, te dit qu’il a entraîné beaucoup de défenseurs et que tu fais partie des meilleurs, c’est une chance ! C’est grâce à lui et toute la formation stéphanoise que je suis devant vous aujourd’hui ", a déclaré le néo-international.

Un transfert qui le fait changer de dimension en 2019

Après sa belle saison 2018/2019, William Saliba avait connu un tournant majeur dans sa jeune carrière, quittant son cocon natal pour la Premier League et Arsenal. Un épisode charnière que le Marseillais a appréhendé avec beaucoup de maturité, malgré ses différents prêts successifs. " J’ai aidé le club (ASSE, ndlr) qui avait besoin de cet argent mais je n’ai pas ressenti de pression d’autant que je n’ai pas joué à Arsenal. J’ai été prêté une saison à Saint-Étienne, avant d’aller à Nice puis Marseille. Pour l’instant, je n’ai pas trop de pression par rapport à ce transfert. Je me sens bien à l’OM, je ne regrette pas d’avoir choisi ce club, c’est ce qui m’a permis d’atteindre les A. Il y a beaucoup d’attentes, on est très exposé et cette convocation récompense le travail effectué ", décrit l'ancien Stéphanois avec un certain recul.