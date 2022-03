ASSE Mercato : Nouvelle annonce de Cabella sur son avenir

Publié par ALEXIS le 25 mars 2022 à 08:15

Libre depuis la résiliation de son contrat à Krasnodar, Rémy Cabella va-t-il rebondir à l’ ASSE ou en Ligue 1 ? Il a répondu à la question pour So Foot.

ASSE Mercato : Cabella n'a pas d’offre concrète pour le moment

Transféré par l’ ASSE au FC Krasnodar en Russie en juillet 2019 à 12 M€, Rémy Cabella est libre de tout engagement. Il a rompu son contrat avec le club russe en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. La FIFA l’autorise à s’engager avec un autre club pour y finir la saison. En quête de renforts pour tenter de se sauver de la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne n’est pas insensible au retour de son ancien attaquant, sous la forme d’une pige de deux mois.

Ce dernier confirme un intérêt de clubs de Ligue 1 et de simples négociations sans proposition concrète pour l’instant. « Oui, il y en a avec lesquels on discute actuellement. Je n’en dirai pas plus, si ce n’est qu’il n’y a pas eu d’offre pour le moment », a répondu Rémy Cabella, ce jeudi.

Rémy Cabella, « je veux rester en Europe »

À 32 ans, l’ancien buteur de l’ ASSE ne veut pas aller dans un championnat exotique où il se ferait beaucoup d’argent. Il préfère rester en Europe et jouer encore au haut niveau, à partir de la saison prochaine. « Je peux aller dans un championnat lointain, et gagner beaucoup d’argent, mais ce n’est pas mon objectif. Je veux rester en Europe. Je suis un compétiteur, je ne veux pas finir ma carrière tranquillement », a précisé le natif d’Ajaccio en Corse.

Rémy Cabella a lâché l'une de ses conditions pour sa prochaine signature. « Si un club me propose un contrat de deux ou trois ans et veut me faire venir tout de suite, que je rejoigne l’effectif pour m’entraîner et finir la saison avec lui, ce sera différent », a-t-il indiqué.