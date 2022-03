OM Mercato : Torino, Milik aurait pris une décision surprenante !

Publié par Timothée Jean le 25 mars 2022 à 04:15

La presse italienne dévoile de nouvelles informations sur l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’OM. L’attaquant polonais est courtisé par Torino.

OM Mercato : Marseille ou Torino, Arkadiusz Milik entretient le doute

Actuellement prêté par Naples, Arkadiusz Milik n’est pas certain d’évoluer à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Et pour cause, son option d’achat estimée à 12 millions d’euros n’a toujours pas été levée par la direction de l’OM. Si sa situation n’évolue pas, l’avant-centre polonais fera ses valises de Marseille afin de retourner en Serie A. Ses relations avec Jorge Sampaoli pourraient aussi accélérer son retour à Naples.

En effet, Arkadiusz Milik s’est récemment plaint des choix tactiques de son entraîneur qu’il a du mal à comprendre ou qui ne sont pas vraiment à son goût. Lors de ses récentes prises de parole, le joueur de 28 ans n’a pas caché son mécontentement. Et si les relations entre les deux hommes se réchauffées ces dernières semaines, Tuttosport jette un énorme coup de froid sur ce dossier. Le média italien explique que le natif de Tychy n’exclut plus un départ de l’Olympique de Madrid et que les prochaines rencontres de l’OM dans la course à la Ligue des Champions devraient peser dans son choix final.

Arkadiusz Milik s’est fixé un ultimatum pour son choix final

Le journal italien rajoute qu’Arkadiusz Milik s’est fixé comme date limite, le mois de mai pour prendre une véritable décision concernant son avenir à l’Olympique de Marseille. Si d’ici cette date, son option d’achat est levée par l’OM, alors le joueur de 28 ans poursuivra logiquement son aventure en Ligue 1. Dans le cas contraire, si sa situation contractuelle n’évolue pas, il demandera à ses représentants de s’activer pour lui trouver un nouveau club. La balle est désormais dans le camp des dirigeants marseillais. Ils devront vite régler ce dossier, car le Torino avance aussi ses pions pour l’ancien attaquant de l’Ajax.