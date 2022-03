Stade Rennais : Un retour officialisé en attaque au SRFC !

Publié par Thomas le 25 mars 2022 à 12:31

Fortement diminué durant cette trêve internationale, le Stade Rennais a acté un retour important, à l'approche du choc OGC Nice-SRFC.

SRFC : Jérémy Doku rentre à Rennes

L’annonce avait eu le mérite d’agacer Bruno Genesio en début de semaine. Après l’annonce de sa blessure avec le Stade Rennais, l’attaquant belge Jérémy Doku avait été appelé à la surprise générale avec sa sélection par Roberto Martinez. " Un joueur blessé, on préfère qu’il reste parmi nous, qu’il fasse ses soins ici. La Belgique a demandé à le voir, à vérifier l’état de sa blessure. Il ira et on espère qu’il reviendra vite ", avait alors déploré le coach des Rouge et Noir.

L'entraîneur breton aura finalement eu gain de cause puisque son jeune protégé va rentrer en France. Comme l’a annoncé le compte officiel de la sélection belge sur Twitter, " Jérémy Doku a quitté le camp d’entraînement et est retourné en club ". Pour rappel, l’attaquant de 19 ans avait connu une nouvelle blessure, cette fois-ci au mollet, dans la foulée de la rencontre contre l'OL, le 13 mars dernier.

Des examens devraient être réalisés ces prochains jours pour déterminer la gravité de la lésion ainsi qu’une période de convalescence. Il y a quelques jours, Roberto Martinez avait évoqué une blessure " qui ne semble pas trop grave ", de quoi rassurer Bruno Genesio et les supporters.

Encore une année blanche pour Doku au SRFC ?

Auteur d’un Euro 2021 prometteur avec la Belgique, Jérémy Doku était retourné au Stade Rennais avec beaucoup d’espoirs placés en lui. Après une saison 2020/2021 en dents de scie, où il aura peiné à trouver le chemin des filets, l’attaquant avait débuté la saison suivante sur de meilleures bases. Un mois d’août prometteur, vite stoppé par une blessure importante au bassin qui lui aura fait manquer 15 rencontres avec les Rouge et Noir.

En parallèle, les hommes de Bruno Genesio ont commencé à développer un jeu séduisant et un onze type s’est formé petit à petit. Si le jeune Rennais pensait avoir tiré un trait sur ses pépins physiques, c’était sans compter sur une blessure au genou et une pubalgie contractée entre décembre et janvier. Avec cette nouvelle rechute il y a deux semaines, le Diable Rouge se dirige tout droit vers une nouvelle saison décevante, de quoi favoriser un départ cet été ?