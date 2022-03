Stade Rennais Mercato : Avant Leicester, le SRFC enflamme l'Europe !

Publié par Thomas le 15 mars 2022 à 16:45

Révélation de Ligue 1 cette saison, le Stade Rennais ne cesse d'éveiller l'œil des observateurs en Europe, à l'approche d'un bouillant SRFC-Leicester.

Le SRFC fait parler de lui en Europe

Auteur d’un mercato estival entreprenant, le Stade Rennais réalise l’une de ses meilleures saisons de son histoire. Poussés par un public infaillible et un entraîneur en pleine confiance, les Rouge et Noir peuvent rêver de la qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Encore impressionnant contre Lyon ce week-end (victoire 2-4), Rennes n’en finit plus de séduire les fans de football et commence à se forger une renommée importante au-delà de l’hexagone.

Bien aidé par le transfert retentissant d’Eduardo Camavinga au Real Madrid fin août, le SRFC fait les gros titres cette semaine de plusieurs monstres médiatiques en Europe. À commencer par nos voisins britanniques qui encensent l’équipe de Bruno Genesio, à quelques jours du choc contre Leicester. À l'approche du match retour de Ligue Europa Conférence, le très sérieux The Guardian dresse le portrait du Stade Rennais, une équipe que le média britannique place aux antipodes du géant PSG. " Les joueurs du PSG sont hués par leurs propres fans alors que Rennes leur montre comment faire ", titre le journal anglais qui fait référence au dernier match des Parisiens au Parc contre les Girondins de Bordeaux.

Dans sa chronique, le média anglais revient notamment sur la belle victoire rennaise contre l’ OL dimanche, soulignant l’aspect homogène de l’effectif Rouge et Noir, en opposition complète avec le onze polarisé de Pochettino au PSG. " L'équipe de Bruno Génésio est tout ce que le PSG n'est pas. Ils ont marqué une foule de buts contre plusieurs adversaires cette saison à partir d'une série de mouvements fluides, gracieux et rapides sans effort. "

Des joueurs talentueux au service du collectif

D’après la source, la réussite du Stade Rennais cette saison repose essentiellement sur un collectif hors pair, où toutes les individualités sont mises au profit du collectif. Premier " soldat " de Genesio passé au crible par The Guardian, la recrue estivale Lovro Majer. " Le milieu de terrain croate Lovro Majer, qui joue et ressemble à son compatriote Luka Modric, est le créateur en chef de Genesio. Il a été la révélation de la saison de Ligue 1 ", déclare le média anglais, qui consacre un long paragraphe au talentueux milieu de 24 ans.

Dans l’ombre de Majer, Benjamin Bourigeaud est lui aussi mis à l’honneur, lui qui réalise peut-être l’une de ses meilleures saisons sur le plan comptable. Encore buteur et passeur contre Lyon dimanche, le milieu de terrain est vendu comme " peut-être le joueur le plus sous-estimé de la Ligue 1, tant la qualité de ses passes, de ses coups francs et de ses livraisons fouettées rappelle celles de David Beckham ".

D’autres cadres du onze Rouge et Noir font également l’objet d'éloges, c’est notamment le cas du " serein " Nayef Aguerd, d’un Martin Terrier " fanfaron, qui dérive entre les lignes, est souvent impossible à rattraper ", ou encore du jeune duo Doku-Sulemana sur les ailes, qui attirent eux aussi de gros cadors européens. Une liste de talents à laquelle s'ajoutent les indispensables Laborde, Traoré ou encore Flavien Tait.

SRFC Mercato : Warmed Omari fait parler de lui en Espagne

Autre grande révélation de la saison en Ligue 1, le défenseur central Warmed Omari devrait grandement faire parler de lui ces prochaines années. Proche de rejoindre l’équipe réserve cet été, le défenseur central franco-comorien s’est progressivement imposé comme un indispensable de Genesio cette saison, au côté d’Aguerd. À seulement 21 ans, Omari semble avoir la maturité d’un taulier de 30 ans. Toujours convaincant quand il est titulaire notamment dans les grands matches (PSG, OL...), le natif de Mayotte a fait l’objet d’un article de la part du Mundo Deportivo ce mardi.

Dans sa rubrique Les cracks du futur, le défenseur du SRFC est décrit comme un travailleur bourré de talent, qui devrait faire parler de lui rapidement sur la scène européenne. Malgré un contrat jusqu’en 2026 à Rennes, Omari devrait, selon le média espagnol, agiter le prochain marché des transferts notamment en Espagne.