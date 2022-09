RC Lens : Le verdict tombe pour un défenseur du RCL

Publié par Jules le 27 septembre 2022 à 17:11

Blessé avec le RC Lens face à l'ESTAC, Jonathan Gradit espère retrouver les terrains au plus vite. D'ailleurs, la date de son retour vient de tomber.

RC Lens : Plusieurs mois d'attente pour Jonathan Gradit

Très important au sein de l'effectif du RC Lens depuis plusieurs saisons, Jonathan Gradit fait partie des hommes forts de Franck Haise. Malheureusement, le joueur s'est blessé et c'est très sérieux. Victime d'une fracture de la clavicule droite, le défenseur central des Sang et Or devrait en avoir pour encore de nombreuses semaines avant de retrouver ses coéquipiers sur la pelouse de Bollaert.

En effet, à en croire les informations de Charles Lesage, médecin du sport qui a eu accès au dossier, le joueur ne devrait pas revenir tout de suite. Comme il l'explique au micro de BFM, le défenseur du RCL pourrait revenir "après la trêve liée à la Coupe du monde". Environ trois mois à attendre avant le retour de Jonathan Gradit. De plus, le médecin a confié que "le risque de rechute sera faible" à son retour.

RC Lens : Pas de joker médical pour remplacer Gradit ?

Alors que le RC Lens a réalisé un bon mercato avec notamment l'arrivée de Loïs Openda qui brille en Ligue 1, les Sang et Or ne devraient pas recruter un joker médical pour pallier la blessure de Jonathan Gradit. En effet, le RCL ne veut pas travailler dans la précipitation et ne souhaite pas non plus surpayer un joueur qui risque d'être mis au placard dès le retour du défenseur lensois.

Pour le moment, Franck Haise semble avoir déjà trouvé la solution pour faire oublier, au moins quelques mois, la blessure de Gradit. Depuis que le joueur est à l'infirmerie, le RC Lens évolue avec Massadio Haidara, habituel piston, en tant que défenseur central, sur un côté de la défense à trois. Une solution qui avait semblé donner satisfaction au coach lensois durant le match nul contre le FC Nantes.