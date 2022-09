Barça : La malédiction se poursuit au FC Barcelone !

Publié par Enzo Vidy le 27 septembre 2022 à 21:11

La malédiction se poursuit pour Xavi et le Barça. Un joueur s'est blessé lors de l'entraînement ce matin et des examens doivent être effectués.

Barça : Encore une blessure dans les rangs du FC Barcelone

La malédiction continue inlassablement au FC Barcelone. Décimé par les blessures depuis le début de la trêve internationale, Xavi a perdu Jules Koundé, Memphis Depay, Ronald Araujo et potentiellement Ousmane Dembélé ainsi que Frenkie de Jong. Et aujourd’hui, on apprend que c’est au tour de Hector Bellerin d’être blessé. D’après un communiqué du club catalan, l’arrière droit espagnol a ressenti une gêne au muscle soléaire de la jambe gauche. Le club annonce que des examens seront réalisés demain pour connaître la nature exacte de sa blessure.

Hier, Ronald Araujo a annoncé vouloir se faire opérer suite à sa déchirure de la cuisse droite, le privant ainsi de compétition pour au moins un mois et demi. Sa participation pour la Coupe du Monde 2022 qui débutera le 20 novembre prochain au Qatar est quasi incertaine. La durée exacte de son absence sera communiquée une fois l’opération terminée. Xavi va devoir innover pour mettre en place une défense compétitive sur le terrain.

Barça : Un calendrier démentiel jusqu’à la Coupe du Monde

Le moment est mal venu pour faire face à une telle cascade de blessures, encore plus quand on a le calendrier du FC Barcelone. Outre le Clasico qui aura lieu le 16 octobre prochain au Bernabeu, les Blaugranas auront également une double confrontation importante face à l'Inter Milan avant de recevoir le Bayern Munich dans un dernier match de poule en Ligue des Champions. Et il est fort probable que la qualification du FC Barcelone pour les huitièmes de finale se joue sur ce match-là.

Et même si certains joueurs actuellement blessés devraient revenir lors de cette période dantesque, l'entraîneur du Barça n’est pas à l'abri de voir d’autres joueurs être touché par les blessures avec un enchaînement de matchs aussi conséquent.