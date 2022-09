RC Strasbourg : Une absence de taille au RCSA avant le Stade Rennais

Publié par Jules le 27 septembre 2022 à 20:41

Alors que le RC Strasbourg reçoit le SRFC ce week-end, un cadre de l'effectif pourrait manquer ce match à cause d'une blessure contractée en sélection.

RC Strasbourg : Le capitaine du RCSA incertain face au Stade Rennais

Alors que le RC Strasbourg est déjà à la peine en championnat depuis le début de saison, les galères semblent s'enchaîner pour le RCSA. Dernière en date, Alexander Djiku, capitaine du club pourrait rater le prochain match. Alors qu'il est actuellement avec le Ghana pendant la trêve internationale, le joueur se serait blessé au mollet et est donc incertain pour le prochain match de Ligue 1 face au Stade Rennais ce week-end à la Meinau.

Le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, s'est exprimé au sujet de la blessure de son défenseur central. Comme il l'a expliqué, Alexander Djiku "a une petite douleur donc et doit passer des examens" complémentaires pour savoir exactement ce dont il souffre. Selon L'Équipe, le capitaine du RC Strasbourg serait touché au mollet et n'affrontera, quoi qu'il arrive, pas le Nicaragua en match amical. Il passera, aujourd'hui ou demain, un IRM pour déterminer la gravité de la blessure.

RC Strasbourg : Le RCSA décimé par les blessures cettes saison

Une chose est sûre, cette nouvelle n'annonce rien de bon au RC Strasbourg qui semble maudit en ce début de saison. Récemment, Julien Stéphan a appris la blessure de son latéral Ronael Pierre-Gabriel qui devrait manquer le prochain match. De plus, le buteur du RCSA, Ludovic Ajorque, souffre toujours d'un coup reçu au plexus lors du dernier match contre Clermont.

Cependant, le coach du RC Strasbourg devrait pouvoir compter sur plusieurs retours dès ce week-end. En effet, Maxime le Marchand et Sanjin Prcic seront de retour contre le SRFC tandis qu'Adrien Thomasson, Colin Dagba et Lucas Perrin ont repris l'entraînement la semaine dernière et devraient petit à petit revenir dans le groupe.