Montpellier HSC Mercato : Une nouvelle signature officialisée au MHSC

Publié par ALEXIS le 25 mars 2022 à 12:49

En attendant l’ouverture du mercato, le Montpellier HSC se renforce en interne. Le club a obtenu la signature d’un joueur prometteur formé à La Paillade.

Montpellier HSC : Un premier contrat pro offert à Khalil Fayad

Dans un communiqué officiel, le Montpellier HSC a informé de la signature du premier contrat professionnel de Khalil Fayad, ce vendredi 25 mars. La pépite de 17 ans a signé un bail d’une durée de trois saisons avec son club formateur. « L’avenir se prépare aujourd’hui. Le MHSC est heureux d’annoncer, ce jour, la signature du premier contrat professionnel de son jeune milieu de terrain offensif », a appris le club héraultais sur son site internet officiel, tout en annonçant : « Khalil Fayad intégrera l’effectif professionnel le 1er juillet prochain. Une excellente nouvelle pour l’avenir de l’espoir du club montpelliérain. »

Le nouveau professionnel a confié ses premières impressions après sa signature. « Je suis très content, très heureux et très fier de signer dans mon club formateur et mon club de cœur. J’ai hâte de commencer l’aventure. Dans un premier temps, j’espère m’entraîner avec les pros, prendre de l’expérience, et par la suite j’espère grappiller du temps de jeu en Ligue 1, et pourquoi pas m’imposer », a-t-il déclaré.

Nicollin se réjouit de la signature de l'espoir du MHSC

La direction du Montpellier HSC, par la voix de son président, s’est également réjoui de la signature du prometteur joueur. « On arrive enfin au dénouement. Nous sommes parvenus à trouver un accord pour que Khalil continue de progresser et de grandir avec l’équipe première dès la saison prochaine. J’en suis heureux et ravi, d’abord pour lui, parce que c’est ce qu’il souhaitait et ce qu’il espérait, et évidemment pour nous, car c’est une bonne chose qu’il signe son premier contrat professionnel au MHSC », a confié Laurent Nicollin, avant de lui donner le conseil suivant : « À lui de bien travailler, de se mettre à la disposition du coach, mais je sais qu’il a toutes les qualités pour aller très haut. »