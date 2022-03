Montpellier HSC : Laurent Nicollin se livre sur les droits TV

Publié par ALEXIS le 02 mars 2022 à 00:05

Nicollin, président de Montpellier HSC, a évoqué la question des droits TV sur Europe 1 Sport. Il espère un contrat plus juteux après l’échec avec Mediapro.

Montpellier HSC : Nicollin évoque les pertes dues au retrait de Mediapro

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a été lâchée la saison dernière par Mediapro, le diffuseur qui avait signé (en 2018), un contrat de 1,153 milliard d'euros par saison, de 2020 à 2024. Mais le diffuseur espagnol a jeté l’éponge en raison de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sportives et surtout économiques. « On est passé d’un coup à Mediapro où c’était des milliards et on se retrouvait entre 600 et 650 M€. Oui, ça fait un delta. Pour juste vous donner un ordre d’idée, c’est comme si moi, dans mon budget, j’avais budgétisé 60 M€ de budget. Je me suis retrouvé à 40, donc d’un coup, j’ai une perte de 20 M€ », a rappelé le président du Montpellier HSC.

Des prestataires se bousculent à la porte de la LFP !

Pour sortir les clubs de la crise financière, la Ligue a promis de faire un nouvel appel d’offres, afin de dégoter un nouveau gros diffuseur. Ce qui va accroitre les revenus (droits TV) des clubs de Ligue 1, dont le MHSC et ceux de Ligue 2. Laurent Nicollin évoque le dossier. « Il reste encore deux ans de droits télé. Je pense qu’on va relancer l’appel d’offres l’année prochaine pour espérer en 2024-2025 avoir de meilleurs droits ou des droits qui augmentent, qui seront un peu plus supérieurs qu’actuellement », a-t-il annoncé.

« Il y a ce côté-là et il y a la société commerciale, qui est aussi un tremplin. Il faut déjà qu’elle passe au niveau des lois. Il faut qu’elle soit validée par le Parlement ou le Sénat. Et pour l’instant, je sais que Vincent (Labrune) et la Ligue de football ont bloqué quatre ou cinq prestataires. Ils ont discuté encore cette semaine. Ils ont passé quatre ou cinq heures à argumenter avec des fonds de pension. […] Il y a eu plus de 15 demandes, donc ça prouve que ça intéresse. Ça prouve que notre championnat peut attirer », a expliqué le dirigeant du Montpellier HSC.