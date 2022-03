Real Madrid Mercato : Incroyable, Gareth Bale annonce sa retraite !

Publié par Thomas le 25 mars 2022 à 18:01

Au Real Madrid depuis 2013, l'attaquant gallois Gareth Bale pourrait raccrocher les crampons à la fin de la saison selon une condition bien précise.

Real Madrid Mercato : L’annonce retentissante de Gareth Bale

Tout devrait bouger au Real Madrid ces prochains mois. En pleine transition générationnelle, le club de Karim Benzema devrait acter plusieurs départs de taille à l’issue de la saison. Désireux de recruter des forces jeunes et prometteuses, comme Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, les Merengues devront trouver une porte de sortie à plusieurs de leurs forces offensives. Mis au second plan cette saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, l’attaquant star du Pays de Galles, Gareth Bale, a pris une décision incroyable ce vendredi, à en croire la presse espagnole.

D’après le journaliste de la Cope, Melchor Ruiz, le mythique joueur du Real Madrid aurait pris la ferme décision de prendre sa retraite de footballeur en juin, en cas de non qualification pour le Mondial 2022 de son pays. Une annonce retentissante qui fait suite à la victoire du Gallois et des siens contre l’Autriche (2-1) ce jeudi. Il ne reste en effet plus qu’un match aux Dragons pour obtenir leur précieux ticket pour le Qatar. En cas de défaite au tour suivant, l’ancien crack de Tottenham mettrait alors un terme à sa carrière.

Une décision étonnante à 32 ans

Encore étincelant hier soir avec sa sélection, Gareth Bale fait figure d’ovni ces dernières années du côté de la capitale espagnole. Lors des derniers tests physiques du club espagnol, le Gallois a une nouvelle fois explosé les compteurs, affichant une forme rayonnante à 32 ans. Malgré cela, le joueur est toujours boycotté par son entraîneur, qui lui préfère Marco Asensio ou encore le jeune Rodrygo. En fin de contrat en juin chez les Blancos, Gareth Bale sortira donc d’un exercice 2021/2022 par la petite porte, lui qui avait déjà été prêté la saison passée à Tottenham, faute de temps de jeu à Madrid.

Bien loin de la légendaire époque de la BBC (Bale-Benzema-Cristiano), Gareth Bale semble compter les jours dans la capitale espagnole, lui qui a connu ses dernières minutes le 15 février dernier contre le PSG. À un âge où beaucoup de footballeurs continuent de briller au haut niveau, l’attaquant, un brin lassé de sa situation, aurait de fait décidé de raccrocher les crampons, plutôt que d’expérimenter une autre écurie.