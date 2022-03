OM Mercato : Kamara à Atletico, la date de la grande annonce connue

Publié par Timothée Jean le 25 mars 2022 à 23:31

En fin de contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara se rapproche l’Atletico Madrid. Le jeune milieu de terrain aurait même fixé une date pour dévoiler son choix final.

OM Mercato : Boubacar Kamara fixe une date pour son choix

Joueur issu du centre de formation de l’ OM, Boubacar Kamara arrive au terme de son aventure à Marseille. Le 1er juillet 2022, le jeune milieu de terrain défensif sera libre de tout engagement avec son club formateur. Et comme le prévoit le règlement de la FIFA, il a le droit de négocier et de signer un nouveau bail avec n’importe quel autre club depuis le 1er janvier dernier. En ce qui concerne l’ OM, Pablo Longoria et ses équipes travaillent déjà en coulisse pour le convaincre de prolonger son bail. Mais le jeune joueur ne l’entend pas de cette oreille.

Malgré les multiples offres de prolonger formulées par sa direction, Boubacar Kamara refuse jusqu’ici de signer un nouveau bail avec l’ OM. Ce qui fait les affaires de ses prétendants. L’Atletico Madrid serait en pole position pour boucler sa signature. Même si aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, cela ne saurait tarder. Selon les dernières informations de Goal, le minot marseillais s’est fixé comme date limite, le mois de mai pour choisir sa future destination. Le compte à rebours est donc lancé pour l’OM et ses principaux concurrents pour tenter de convaincre le jeune joueur.

L’Atletico Madrid confiant pour Boubacar Kamara

Boubacar Kamara va-t-il s’en aller gratuitement de l'Olympique de Marseille ? La direction de l’ OM ne perd pas espoir pour son éventuelle prolongation. Mais de l’autre côté des Pyrénées, la donne est complètement différente. Marca assure que l’Atletico Madrid est toujours convaincu de l’arrivée du crack marseillais à la fin de la saison. Les Colchoneros considèrent en effet qu'ils présentent le meilleur projet sportif au jeune joueur, contrairement aux autres prétendants. Sauf que rien n’est encore acté dans ce dossier. Manchester United, West Ham, Newcastle ou encore le Borussia Dortmund n’ont pas encore dit leur dernier mot pour le minot marseillais. Boubacar Kamara aura de ce fait l’embarras du choix pour son avenir.