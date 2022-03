ASSE Mercato : Ça se précise sérieusement pour Rémy Cabella !

Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2022 à 22:55

Trois ans après son départ de l’ASSE pour 12 millions d’euros, Rémy Cabella va-t-il revenir dans le Forez ? La tendance semble très loin des Verts.

Rémy Cabella n'est pas dans les plans présents de l'ASSE

Interrogé sur un possible retour de Rémy Cabella, son ancien coéquipier à l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin, coordinateur sportif du club ligérien, n’a pas fermé la porte à une arrivée l’été prochain. « Notre objectif est de ne pas casser l’équilibre de l’équipe. Ce n’est pas quelque chose que l’on a envisagé. On verra pour la suite, peut-être pour la saison prochaine ! On sait que c’est un joueur qui est en fin de contrat, mais je pense qu’on a trouvé un équilibre qui marche aujourd’hui dans notre vestiaire et on n’a pas envie de le perturber ! », a expliqué le dirigeant de l’ASSE au micro de Prime Vidéo. Mais en attendant, Cabella, qui récupère d’une blessure au mollet, pourrait rebondir ailleurs.

Rémy Cabella de retour en Turquie ?

Sans engagement depuis la résiliation de son contrat avec Krasnodor, Rémy Cabella a été rapidement placé dans le viseur de l’AS Saint-Étienne. Mais l’ailier français devrait prendre une autre direction pour la suite de sa carrière. En effet, selon les informations divulguées ce samedi par le média Sportime, l’Olympiakos serait le club le mieux placé pour arracher la signature de l’ancien milieu de terrain offensif de l’Olympique de Marseille.

« Aujourd’hui, si j’ai envie, je peux aller dans un championnat lointain, et gagner beaucoup d’argent, mais ce n’est pas mon objectif. Comme je l’ai dit à ma famille, je veux rester en Europe. Je suis un compétiteur, je ne veux pas finir ma carrière tranquillement », a confié le principal concerné dans une interview avec le média So Foot.

Désireux de poursuivre en Europe, le natif d’Ajaccio, après avoir refusé des offres du Qatar, de l’Arabie Saoudite et des États-Unis pourrait donc poser ses valises en Turquie dans les semaines à venir ou plus vraisemblablement à l’issue de la saison.