PSG Mercato : Leonardo proche d’une belle opération avec l’OGC Nice

Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2022 à 07:05

À trois mois de la fin de la saison, les lignes bougent déjà dans certains états-majors. L’OGC Nice pourrait ainsi boucler un joli coup avec le PSG.

L’OGC Nice enclin à transférer définitivement Bulka ?

Le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice pourraient conclure une belle affaire dans les prochaines semaines. Prêté sur la Côte d’Azur l’été dernier, Marcin Bulka s’est rapidement fait un nom sous les couleurs de l’OGC Nice. Sous les ordres de Christophe Galtier, le gardien de but de 22 ans s’est montré convaincant les fois où son entraîneur lui a fait confiance.

Comme ce fut le cas lors des huitièmes de finale de la Coupe de France à son club d’origine, le PSG. Ce samedi, le journaliste pourrait être définitivement racheté par le club niçois. C’est ce que pense en tout cas Vincent Menichini, journaliste Vincent Menichini de Nice Matin a révélé que les Niçois réfléchissent à l’option de recruter définitivement le portier polonais de 22 ans .

« Il y a une vraie réflexion autour de l’avenir de Marcin Bulka, qui a fait ses preuves lors des tours de Coupe de France. Au mois de mars, on peut dire que c’est plutôt bien parti pour Marcin Bulka. », a-t-il déclaré dans l’émission GymTonic. Pour rappel, l’option d’achat du jeune gardien formé à Chelsea se situerait autour de 2 millions d’euros. Une somme qui ne pourra pas constituer une montagne insurmontable pour les Aiglons. Pour le grand bonheur du principal concerné.

PSG Mercato : Marcin Bulka a déjà pris sa décision ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Marcin Bulka est conscient que son avenir est plus que bouché au Paris Saint-Germain avec les présences de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Parti l'été dernier à Nice pour continuer à accumuler de l'expérience après une saison en deuxième division (quatre mois à Carthagène puis le reste à Châteauroux), le compatriote de Robert Lewandowski n'a joué qu'un match de Ligue 1 sous les couleurs du Gym, mais est bel et bien le gardien titulaire au sein de l'équipe finaliste de la Coupe de France. Interrogé il y a quelques semaines sur Justin Kluivert et Marcin Bulka, l’entraîneur niçois Christophe Galtier n’excluait pas la possibilité de voir Bulka s’inscrire dans la durée avec l’OGCN, mais assurait que ce n’est pas encore le moment d’en parler.

« Comme pour Marcin, c'est beaucoup trop tôt pour en parler et je crois savoir qu'il n'y a pas de discussion entre Justin, ses conseillers et la direction du club. On est focus sur la compétition (…) Même si je sais que le club à la main sur l'option d'achat. Mais après, il reste, comme pour Marcin, la volonté du joueur de savoir ce qu'il veut faire. Mais ça viendra beaucoup plus tard dans la saison », expliquait Galtier.

Affaire à suivre donc…