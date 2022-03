LOSC Mercato : Newcastle lance un nouveau plan pour un défenseur

Publié par ALEXIS le 28 mars 2022 à 13:23

Passé tout près d’un transfert du LOSC à Newcastle lors du mercato hivernal, Sven Botman serait maintenant l'une des priorités du club anglais.

LOSC Mercato : Sven Botman bloqué par Létang cet hiver

Newcastle United a tenté de recruter Sven Botman au LOSC lors du mercato hivernal. Le club racheté par des milliardaires saoudiens en octobre 2021 avait formulé une offre à plus de 30 M€ à Lille pour son jeune défenseur, mais Olivier Létang a repoussé la proposition des Magpies. Le club champion de France était encore engagé en Ligue des Champions et le président n’a pas souhaité affaiblir son équipe en transférant l’arrière central néerlandais en janvier.

« On a des objectifs élevés, avec une qualification en Coupe d’Europe pour la fin de saison, et les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors il faut garder un effectif de grande qualité. Il faut conserver l’équipe la plus compétitive possible. Sven Botman est un joueur important. On a une position très claire, on a besoin de lui. Il restera avec nous jusqu’à la fin de la saison pour nous aider à atteindre ces objectifs », avait déclaré le dirigeant en plein mercato hivernal. Olivier Létang répondait ainsi à l’intérêt de Newcastle.

Le défenseur lillois, priorité de Newcastle

Près de deux mois après la fermeture du marché des transferts, le club de Premier League est toujours en embuscade pour recruter le N°4 du LOSC d'après The Athletic. Mais ce dernier est désormais la priorité des nouveaux propriétaires de Newcastle cet été, d’après les indiscrétions de Mercato Foot Anglais. Cette source annonce « un grand coup » outre-Manche en préparation pour le défenseur de Lille. En tout état de cause, les Saoudiens devront sortir le chéquier, car l’AC Milan est aussi très bien placé dans la course à la signature de Sven Botman, dès l’ouverture du prochain marché des transferts. Et selon des médias transalpins, le club lombard aurait une avance dans le dossier.