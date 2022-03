LOSC Mercato : AC Milan, une signature bientôt actée à Lille !

Publié par Thomas le 28 mars 2022 à 11:23

De gros mouvements devraient se tenir à Lille ces prochains mois. Après Ikoné, le LOSC est sur le point d'acter un départ colossal.

LOSC Mercato : Botman et Milan c’est quasi fait

Victime de leur succès, les champions de France devraient voir leur effectif décimé cet été. Après les départs de Jonathan Ikoné, Thiago Maia, Reinildo et Yusuf Yazici cet hiver, Lille s’apprête à perdre un nouveau joueur et pas des moindres, son défenseur central Sven Botman. Sous contrat jusqu’en juin 2025 au LOSC, l’international espoir néerlandais ne restera pas dans le Nord à l’issue de la saison, un départ quasi acté dans l’esprit des dirigeants, qui cherchent déjà à remplacer leur prometteur défenseur de 22 ans.

Si de nombreux cadors se sont positionnés ces derniers mois pour recruter Botman, comme Newcastle ou encore West Ham, c’est bien l’AC Milan qui mène la course en tête dans le dossier et serait même proche de boucler l’opération. Comme l’indique le journaliste Nicolò Schira ce lundi, Botman aurait conclu un accord total avec les Rossoneri pour une arrivée en juin et un contrat jusqu’en 2027. Le Lillois touchera un salaire de 3 millions d’euros pas saison, assorti de nombreux bonus. D’après l'insider, " Milan est confiant pour boucler le deal avec le LOSC dans les prochaines semaines ".

L'AC Milan proche d’un coup double à Lille

Friands ces dernières années de joyaux du championnat de France, à l’image des signatures de Mike Maignan (LOSC), Yacine Adli (Bordeaux) ou Fodé Ballo-Touré (AS Monaco), l’AC Milan pourrait frapper une pierre deux coups chez les derniers champions de France. En plus de Sven Botman, bien parti pour rejoindre la Lombardie cet été, l’équipe d’Olivier Giroud pourrait enrôler une deuxième pépite du LOSC en la personne de Renato Sanches.

Le milieu de terrain portugais, à l’instar de son coéquipier néerlandais, ne s’éternisera pas dans le Nord de la France et s’est récemment rapproché de plusieurs gros clubs. Malgré de nombreuses offensives d’Arsenal, le joueur de 24 ans aurait lui aussi donné son feu vert à Paulo Maldini, coordinateur sportif milanais. De quoi annoncer un mercato mouvementé pour Lille cet été.