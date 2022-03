Stade Rennais : C'est fait, un attaquant est arrivé au SRFC !

Publié par Thomas le 28 mars 2022 à 15:23

À l'approche du choc OGC Nice-SRFC, le Stade Rennais et Bruno Genesio ont acté cette semaine l'arrivée d'un attaquant en pleine bourre.

SRFC : Serhou Guirassy de retour plus tôt que prévu

Les prochaines semaines du Stade Rennais s’annoncent déterminantes pour la course à l’Europe. Après la trêve internationale, les hommes de Bruno Genesio se confronteront à l’OGC Nice (4e), rival au classement et à deux petits points des Rouge et Noir. Quelques semaines plus tard, c’est Monaco (7e) puis Strasbourg (5e) qui se dresseront devant le club breton, un long périple que le SRFC compte bien préparer durant cette trêve.

Et justement, alors que le SRFC se trouvait fortement diminué par plusieurs départs la semaine passée, le club breton a acté ce lundi un retour important, en la personne de Serhou Guirassy. L’attaquant guinéen, qui reste sur un triplé contre le FC Metz, est rentré plus tôt de sélection après que la Zambie ait déclaré forfait au dernier moment.

Après leur nul contre l’Afrique du Sud, les joueurs guinéens sont donc rentrés dans leurs clubs respectifs. De bon augure pour le choc contre les Aiglons dans moins d’une semaine. Pour rappel, l’ancien international U20 des Bleus avait connu sa première sélection début mars avec le Syli national.

Guirassy, le super-sub de Ligue 1

Cinquième recrue la plus chère du Stade Rennais, Serhou Guirassy traverse une période charnière cette saison. Doublure de l’indispensable Gaëtan Laborde, l’international guinéen peine à se frayer du temps de jeu ces derniers mois, et pourtant, son bilan comptable est plus que respectable. En 28 apparitions de Ligue 1, dont pour la plupart des entrées en fin de match, l’attaquant de 26 ans a déjà inscrit 8 buts.

Triple buteur contre Metz, Guirassy devrait débuter sur le banc contre Nice samedi prochain et entrer dans le dernier quart d’heure pour aider son équipe. Contre Bordeaux le 16 janvier, l’ancien amiénois avait d’ailleurs inscrit un doublé après son entré à la 75e minute.