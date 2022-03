Stade Rennais : Le SRFC ne fait qu'une bouchée de Metz, les notes !

Publié par Timothy le 20 mars 2022 à 17:43

Ce dimanche après-midi, le Stade Rennais a nettement dominé le FC Metz au Roazhon Park, sur le score monstre de 6-1. Découvrez les notes du SRFC.

SRFC-Metz : Une démonstration au service du collectif

L'équipe de Bruno Genesio reçevait l'équipe de Frédéric Antonetti, absent du banc de touche pour cause de suspension. Le Stade Rennais partait avec un bel avantage, statistiquement parlant, puisque le FC Metz n'a inscrit que deux buts en Ligue 1 en 2022. Comme face à l'OL, le SRFC a dominé le débat avec 80% de possession. Durant la première période, l'effectif rennais a offert au public Rouge et Noir une superbe intensité collective, poussant les Messins dans leurs derniers retranchements.

Une démonstration rythmée par de très nombreuses occasions de but (21 tirs ccôté rennais, contre 2 côté messins), aussi bien en première qu'en deuxième période, avec 64% de possession finale. Une intensité soutenue par un milieu et une attaque en grande pompe, à l'image des duos Tait-Bourigeaud, puis Terrier-Guirassy. Le SRFC prend provisoirement la 2e place de Ligue 1, tandis que le FC Metz est plus que jamais en danger en Ligue 1.

" C'est une après-midi catastrophique. On a été absent à tous les niveaux. On explose. On n'a pas le niveau sur ce match. Il reste 9 matchs, on va jouer des concurrents directs. Si on les prend, on se maintiendra en Ligue 1 ", a déclaré Benoît Tavenot, l'adjoint de Frédéric Antonetti en conférence de presse d'après-match. Il a également salué l'effectif de Bruno Genesio. " C'est une équipe complète, avec des maîtrises techniques. Un effectif intéressant et équilibré. "

De son côté, Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, craignait ce match quelques jours après l'élimination en Ligue Europa Conférence face à Leicester. " On restait sur un match intense face à Leicester. Les joueurs m'ont surpris par la qualité du jeu. Il y a du talent collectif dans cette équipe. Un état d'esprit anime ce groupe, une relation de confiance. " Le coach du SRFC se projette désormais sur le match face à l'OGC Nice pour espérer se maintenir dans le Top 3 du classement Ligue 1.

Les notes du SRFC face au FC Metz

Alemdar 6 : Le remplaçant d'Alfred Gomis n'a pas été inquiété. Il confirme tout de même son assurance dans les cages rennaises.

Traoré 8 : Il a offert une intensité dans le couloir droit, n'hésitant pas à faire des débordements dans son couloir, allant jusque dans la surface du portier messin. Il est même buteur du cinquième but.

Omari 7 : Sa présence dans l'axe aux côtés d'Aguerd rassure. Solide sur ses appuis, il a occupé une bonne couverture défensive.

Aguerd 6 : Solide défensivement à l'image de sa saison avec le Stade Rennais. Il rassure toujours autant dans ses couvertures. Remplacé par Belocian (79e).

Meling 7 : Belle présence défensive et offensive. Il n'a pas hésité à faire quelques percées offensives, faisant mal aux Messins.

Bourigeaud 7 : Très juste sur ses appuis, il a livré de nombreux débordements offensifs. Passeur sur le but de Guirassy à la 40e minute de jeu.

Santamaria 7 : Auteur d'une prestation convaincante et solide en sentinelle.

Majer 6 : S'il s'est montré plutôt discret balle aux pieds, il se montre toujours autant confiant au centre du terrain. Remplacé par Martin (66e).

Tait 7 : Percutant tout au long de la rencontre. C'est lui qui permet aux Rouge et Noir d'obtenir un penalty à la 14e minute, fauché par Jemerson dans la surface. Il a retrouvé toutes ses qualités physiques. Remplacé par Ugochukwu (78e).

Guirassy 8 : Le finisseur du match. Auteur d'un triplé et prouve une nouvelle fois que sa présence en attaque est tout aussi indispensable que le duo Terrier-Laborde. Remplacé par Laborde (65e).

Terrier 7 : Auteur d'un doublé en première période. Solide aux côtés de Guirassy. Il a su se démarquer en pointe et offrir des débordements remarqués. Il était même proche d'inscrire un triplé, finalement annulé pour cause de hors-jeu (35e). Remplacé par Tchaouna (66e).