PSG : Al-Khelaïfi fait une annonce fracassante sur l’Ukraine !

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 05:11

Nasser Al-Khelaïfi, qui cumule les fonctions de président du PSG et de l’ECA, a fait une annonce sur l’invasion de la Russie en Ukraine.

Nasser Al-Khelaïfi annonce un don colossal pour l’Ukraine

À l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association des Clubs Européens (ECA), ce lundi à Vienne en Autriche, Nasser Al-Khelaïfi a eu une adresse particulière pour le peuple ukrainien. Pour aider ce pays dévasté par la guerre que lui mène la Russie de Vladimir Poutine sur son sol, les clubs européens ont décidé de faire un don de 1 million d’euros pour « soutenir les efforts de nos membres pour aider le peuple ukrainien, tandis que nombre de nos clubs ont également proposé de trouver un endroit sûr pour les jeunes joueurs de l'académie ukrainienne. »

Le président de l’association européenne a rappelé la solidarité du football en pareille circonstance. « Nous vivons des temps troublés. Nous avons tous été attristés de voir les violentes attaques contre le peuple ukrainien et nous appelons à la paix. La souffrance dont nous sommes témoins nous rappelle ce qui compte vraiment dans la vie et pourquoi nous la chérissons si désespérément. Cela nous rappelle aussi la force sociale positive du football », a déclaré le patron du Paris Saint-Germain devant le PDG du Shakhtar Donetsk Sergey Palkin et du représentant de la fédération ukrainienne Oleh Protasov. Un joli geste qui rappelle celui du gardien parisien Keylor Navas.

Keylor Navas pose un geste de très grande classe pour des réfugiés

D’après les renseignements recueillis par le quotidien espagnol Sport, Keylor Navas a accueilli 30 réfugiés ukrainiens à son domicile parisien. Le gardien du club de la capitale et sa femme ont acheté et installé une trentaine de lits dans leur salle de cinéma pour leurs invités. Ils leur ont ensuite fourni des vêtements et de la nourriture.

« C’est par le biais d’une association évangélique, qu’il connaît bien, située dans le quartier de Gracia de Barcelone, que Navas a été informé que des bénévoles avaient effectué le voyage à Cracovie pour ramener des réfugiés ukrainiens en Europe occidentale », explique le média catalan. Approché par des médias locaux, le Paris SG a confirmé le geste de très grande classe de l’international costaricien de 35 ans.