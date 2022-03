OM Mercato : L’Inter Milan fonce sur une sensation de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 mars 2022 à 13:42

En quête d’un nouveau milieu de terrain, l’Inter Milan envisage de chiper une pépite de l’ OM. Le club italien devra faire à une rude concurrence sur ce dossier.

OM Mercato : L’Inter Milan veut enrôler Boubacar Kamara

En fin de contrat en juin prochain avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara ne devrait pas signer un nouveau bail avec son club formateur. Depuis des mois, les négociations entamées entre le jeune milieu de terrain défensif et sa direction n’ont abouti à aucun accord, car le jeune joueur aimerait rejoindre un club plus huppé la saison prochaine. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, le Minot va quitter gratuitement le club phocéen à l’issue de la saison en cours. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Très prometteur, Boubacar Kamara est courtisé par de nombreux clubs de différents championnats. Si des formations telles que Manchester United, Newcastle, West Ham ou encore l’AS Rome suivent de près l’évolution de sa situation à l’OM, c’est bien l'Atlético Madrid qui semble en pole position pour arracher sa signature. Les Colchoneros seraient même proches de conclure un accord avec le clan Kamara en vue de son transfert en Liga la saison prochaine.

Toutefois, rien n’est encore signé pour Boubacar Kamara, et un nouveau concurrent de taille s’est invité dans la bataille pour sa signature. Il est question de l’Inter Milan. Comme l’indique La Gazzetta dello Sport, le club lombard aurait fait part de son intérêt pour le Minot olympien et serait déterminé à passer devant tout le monde dans ce dossier. Le quotidien transalpin explique que les Nerazzurri se sont récemment renseignés sur la disponibilité de Boubacar Kamara, étant donné que le joueur est libre de négocier avec le club de son choix depuis janvier dernier. L’Inter Milan voudrait ainsi le détourner de son éventuel transfert à l’Atlético Madrid.

Boubacar Kamara aurait déjà une préférence

En fin de contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara est pour le moment en pleine réflexion sur son avenir et ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière. Ce qui attise un peu plus la convoitise de l’Inter Milan. Mais aux dernières nouvelles, le jeune milieu de terrain aurait déjà une préférence pour la suite de sa carrière. Il serait enclin à répondre favorablement au projet de l’Atlético Madrid, même s’il n’exclut rien pour son avenir. Le jeune joueur devrait donc faire l’objet d’une bataille colossale dans les semaines à venir.