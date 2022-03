Real Madrid Mercato : Un grand attaquant poussé vers la sortie

Publié par Jules le 29 mars 2022 à 20:12

Alors que le Real Madrid souhaite toujours faire venir Mbappé et Haaland cet été, les Merengues vont devoir faire de la place en attaque.

Real Madrid Mercato : Les Merengues veulent libérer de la place

Alors que Kylian Mbappé est annoncé plus proche que jamais du côté du Real Madrid, les Merengues, qui ont un arsenal offensif très important, veulent se séparer de certains joueurs pour accueillir le Parisien, mais aussi Erling Haaland. Pour ce faire, le Real va devoir vendre certains de leurs attaquants. D'ailleurs, Rodrygo serait l'un des joueurs qui pourrait être vendu cet été pour libérer de la place en attaque et de la masse salariale.

Débarqué contre 45 millions d'euros en 2019 en provenance de Santos, Rodrygo ne s'est jamais réellement imposé comme un titulaire indiscutable au Real Madrid et pourrait donc être invité à se trouver un nouveau club dès cet été. En effet, selon Marca, l'international brésilien, qui compte 4 sélections, pourrait faire ses valises lors du prochain mercato. L'objectif est simple pour la Maison Blanche : faire de la place pour Mbappé et Haaland.

Rodrygo sur la liste des transferts

Titularisé à 10 reprises cette saison en Liga, l'ailier droit de 21 ans ne fait pas partie des titulaires indiscutables dans la capitale espagnole et pourrait donc être l'un des premiers à subir les conséquences du mercato XXL prévu par le Real Madrid cet été. Le joueur estimé à 40 millions d'euros garde une bonne cote sur le marché des transferts, il est encore jeune, ce qui pourrait motiver certains clubs à tenter leur chance dans ce dossier.

La situation de Rodrygo au Real Madrid dépend des deux dossiers évoqués plus tôt. En cas de réussite, ne serait-ce que dans l'un des deux, il y a assez peu de chance que l'ailier brésilien reste à Madrid en cas d'offre intéressante cet été. Le club demanderait au moins 40 millions d'euros pour lâcher le joueur, et plusieurs clubs anglais seraient d'ores et déjà intéressés par son profil.