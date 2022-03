Man United Mercato : Edinson Cavani intéresse la Liga

Publié par Jules le 29 mars 2022 à 22:12

Edinson Cavani, qui occupe une place de remplaçant à Man United, pourrait quitter le club cet été, et un club espagnol serait intéressé.

Man United Mercato : Edinson Cavani vers l'Espagne ?

À en croire les dernières informations du Sun, Edinson Cavani, dont le contrat avec Man United arrive à son terme en juin 2022, aurait encore la cote en Espagne. Malgré ses 35 ans, l'attaquant uruguayen aurait plusieurs touches, notamment en Espagne, où la Real Sociedad aimerait bien faire venir El Matador cet été. Un dernier défi dans un championnat du Top 5 européen pourrait être, en plus de ça, une perspective intéressante pour l'ancien buteur du Paris Saint-Germain.

La Real Sociedad risque de perdre son buteur vedette cet été et verrait d'un bon œil l'arrivée d'un attaquant expérimenté pour le remplacer, au moins à court terme. Et qui de mieux que l'international uruguayen (129 sélections) pour jouer ce rôle. En effet, Alexander Isak (22 ans), pourrait quitter San Sebastian dès cet été. Un intérêt de la part d'Arsenal a notamment été évoqué pour le jeune attaquant suédois. La Real Sociedad aurait ainsi jeté son dévolu sur l'avant-centre de Man United pour le remplacer.

Beaucoup de concurrence pour Edinson Cavani

Edinson Cavani, après avoir joué en Italie, en France et en Angleterre, pourrait alors ajouter un nouveau championnat du Top 5 européen à sa liste s'il venait à rejoindre la Real Sociedad cet été. Néanmoins, et même si le joueur ne sera pas retenu par Man United, rien ne semble encore fait pour l'Uruguayen qui intéresserait de nombreux clubs, et pas seulement en Europe.

Ces dernières semaines, différents clubs ont été associés à l'attaquant mancunien. Outre la Real Sociedad, River Plate, notamment, aimerait faire revenir le joueur sur le continent sud-américain. Un cador européen aurait également des vues sur l'ancien joueur du PSG puisque l'Inter Milan voudrait faire venir Edinson Cavani pour garnir son effectif. Le cas de l'attaquant des Red Devils risque donc d'être l'un des feuilletons de ces prochaines semaines.