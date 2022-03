Arsenal Mercato : Les Gunners ont choisi leur prochain attaquant

Publié par Thomas G. le 18 mars 2022 à 21:35

Arsenal a ciblé plusieurs attaquants pour la saison prochaine, Alaxader Isak l’attaquant de la Real Sociedad serait en pôle position.

Arsenal Mercato : Alexander Isak l’heureux élu ?

Les Gunners veulent faire signer l’attaquant suédois de 22 ans, Alexander Isak selon les informations du quotidien espagnol AS. L’intéret d’Arsenal pour le buteur suédois date de l’été dernier, mais de simples contact avaient été initiés entre les représenatants du joueur de 22 ans et la direction d’Arsenal. Cet hiver, les Gunners avaient formulé une offre au club espagnol, une offre qui a été refusée, car la Real Sociedad avait précisé que le joueur n‘était pas à vendre. Le seul moyen pour attirer le joueur était d’activer sa clause libératoire de 90 millions d’euros.

Cependant, il est peu probable qu’Alexander Isak parte à ce prix-là, tout d’abord, car le buteur suédois réalise une saison difficile au niveau statistiques, il a marqué seulement quatre buts en Liga. Ensuite, car le président de la Real Sociedad s’est engagé auprès du joueur, en cas de bonne offre le joueur serait autorisé à partir.

Une bataille anglaise pour Alexander Isak ?

Les Gunners vont devoir affronter d’autres clubs sur le dossier Alexander Isak en effet, Liverpool et Manchester United veulent également le faire signer. L’international Suédois de 22 ans veut franchir un cap, il souhaite jouer la ligue des champions.

Dans ce sens, les Reds de Liverpool auraient un avantage sur les Gunners et les Reds Devils. Cependant à quelques mois de la coupe du monde, Alexander Isak veut évoluer dans une équipe où il sera titulaire, en l’occurrence, c’est à Arsenal où il a le plus de chance d’y parvenir, car les deux attaquant du club, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous les deux en fin de contrat. Une qualification pour la ligue des champions des Gunners faciliterait grandement la venue de l'international Suédois à Londres au meme titre que l'arrivée de Moussa Diaby.