OM Mercato : Bamba Dieng en colère contre ses dirigeants

Publié par Timothée Jean le 29 mars 2022 à 23:42

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, Bamba Dieng n’a pas apprécié l’attitude des dirigeants de l’ OM à son égard.

Lors du dernier mercato hivernal, la direction de l’Olympique de Marseille souhaitait impérativement réduire sa masse salariale et renflouer ses caisses, qui sont dans le rouge. Plusieurs joueurs, tels que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, étaient ainsi placés sur la liste des possibles partants. Véritable révélation du côté de l’ OM, Bamba Dieng est également cité parmi les potentiels départs. Et pour cause, l’international sénégalais était fortement courtisé sur le marché des transferts.

Plusieurs clubs étrangers, tels que West Ham, Crystal Palace, Burnley ou encore Newcastle, ont tenté de l’attirer. Galatasaray est aussi cité parmi ses sérieux prétendants. Ces intérêts ne déplaisaient pas vraiment à un OM en quête de liquidités. De ce fait, la direction marseillaise a ouvert la porte pour son départ en cas d’offre satisfaisante. Sauf que cette décision n’aurait pas vraiment plu au principal concerné, qui a prolongé son contrat à Marseille il y a peu.

Comme l’indique Florent Germain, qui s’est exprimé dans le podcast « After Marseille » sur RMC, Bamba Dieng n’a pas du tout apprécié l’attitude de ses dirigeants, qui ont tenté de le vendre à des clubs étrangers qui n’étaient pas dans ses souhaits. « Je crois d’ailleurs savoir que Dieng a été vexé que l’OM ait essayé de le vendre au mercato d’hiver. C’est plus compliqué pour lui, jusqu’au dernier moment Marseille a essayé de lui trouver une porte de sortie en Turquie, ça a joué sur son moral », a expliqué le journaliste.

Bamba Dieng ne pense pas à un départ

S’il est finalement resté à l’Olympique de Marseille cette saison, le champion d’Afrique en titre aurait encaissé avec difficulté cet épisode. De là à imaginer son départ à l’ issue de la saison ? Cela semble peu probable, mais pas impossible. Surtout que les dirigeants marseillais s’activent déjà en coulisse pour attirer un nouveau renfort offensif. En attendant, Bamba Dieng est lié à l’ OM jusqu’en juin 2024 et ne songe pas à un départ, pour l’instant. Il vient d’ailleurs de se qualifier avec le Sénégal pour la Coupe du Monde au Qatar après un succès durement acquis face à l’Égypte (1-0 après prolongation, 3-1 aux tirs au but).