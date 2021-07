OGC Nice Mercato : Kluivert finalement proche de s'engager à Nice

Publié par Thomas le 15 juillet 2021 à 17:25

Alors que la tendance ces derniers jours éloignait le jeune attaquant néerlandais Justin Kluivert de la Côte d’Azur, le correspondant et journaliste italien, Fabrizio Romano, informe que l’OGC Nice serait finalement proche de recruter le joueur de 22 ans, sous contrat à l'AS Roma et en prêt au RB Leipzig en Bundesliga. Selon le journaliste italien, ce serait Christophe Galtier en personne qui aurait pris les devant dans le dossier, et aurait contacté le néerlandais. Les deux clubs seraient désormais proches d’un accord.

OGC Nice : les aiglons en passe de signer Justin Kluivert

Alors qu’il y a quelques jours, l’attaquant néerlandais de 22 ans avait décliné une offre de l'OGC Nice, préférant continuer l’aventure en Allemagne, au RB Leipzig où il était en prêt cette saison, le dossier semble avoir pris une autre tournure ces dernières heures indique le correspondent italien Fabrizio Romano. Le club azuréen serait en passe de conclure l’arrivée de Justin Kluivert en Côte d'Azur, les négociations ayant considérablement avancé dernièrement. Selon l’italien, ce serait le nouveau coach du Gym, Christophe Galtier, qui aurait directement contacté les représentants du joueur pour parvenir à un accord. Les deux clubs sont désormais proches d’un accord et une potentielle officialisation pourrait avoir lieu dans les prochains jours.

Nice lance enfin son mercato estival

Si le mercato estival niçois a eu du mal à se lancer depuis l’arrivée de Christophe Galtier, le Gym a, depuis, intensifié ses négociations et mis les bouchées doubles pour combler les principales failles de l’équipe. Après s’être activé sur la piste Mario Lemina et Jérémie Boga pour consolider son milieu de terrain, l’ex-champion de France avec le LOSC a enregistré l’arrivée du jeune Calvin Stengs en provenance de l’AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Les niçois, avec l’arrivée de Justin Kluivert, se présenterait en Ligue 1, avec une armada offensive à la fois jeune et pleine de promesses.