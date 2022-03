Arsenal Mercato : Mikel Arteta en pole pour un crack néerlandais

Publié par Thomas G. le 30 mars 2022 à 10:29

L'entraîneur d'Arsenal veut renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Il a ciblé un milieu offensif néerlandais qui évolue au PSV.

Arsenal Mercato : Les Gunners veulent la sensation Cody Gakpo

Cody Gakpo est un milieu de terrain offensif axial de 22 ans, il évolue avec son club formateur du PSV Eindhoven. C’est un joueur très à l’aise avec ses deux pieds, doté d'une qualité technique supérieure à la moyenne. Mikel Arteta apprécie grandement son profil, il souhaite l’installer dans un milieu à 3 avec Thomas Partey et Martin Ødegaard.

Cody Gakpo a inscrit 16 buts cette saison et a délivré 13 passes décisives. Le natif d'Eindhoven réalise la meilleure saison de sa carrière. Il est annoncé parmi les candidats pour être élu meilleur joueur d’Eredivisie, aux côtés de Sébastien Haller et Antony. L’international néerlandais a récemment prolongé son contrat avec le PSV jusqu’en 2026, mais il devrait quitter le club cet été. En effet, ses performances ont suscité la convoitise de nombreux clubs, dont deux en Premier League : Tottenham et Arsenal. D’après le journaliste néerlandais, Rik Elfrink, Arsenal serait en pole position pour recruter le milieu offensif de 22 ans. Les Gunners sont disposés à mettre 40 millions d’euros pour le transférer d’Eindhoven à Londres.

Arsenal sera actif cet été sur le marché des transferts

Les Gunners se sont montrés discrets cet hiver en privilégiant plutôt un dégraissage de leur masse salariale. Cependant, Arsenal sera l’un des clubs les plus actifs sur le marché cet été. Mikel Arteta veut frapper fort avec le recrutement d’un attaquant de classe mondiale, un milieu de terrain offensif et un défenseur droit.

En ce qui concerne la piste du milieu offensif, une tendance se confirme, Mikel Arteta cherche un « gamechanger » , ces joueurs qui à eux seuls peuvent changer le cours d’un match. Les Gunners ont aussi pris des renseignements pour Phillipe Coutinho. Cody Gakpo au même titre que le joueur d'Aston Villa est un joueur capable de débloquer un match fermé en un geste de génie. Il est par ailleurs agile et athlétique du haut de son mètre 87, ce qui pourrait lui faciliter les choses en cas d’arrivée en Premier League.