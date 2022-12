PSG Mercato : 54M€, Luis Campos prépare un affaire en or en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 01 décembre 2022 à 21:45

En quête d’un attaquant supplémentaire pour la seconde moitié de saison, Luis Campos pourrait frapper un gros coup pour renforcer le PSG dès cet hiver.

Malgré la présence de Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain souhaite faire venir un nouvel attaquant capable d’évoluer en pivot pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain. Si le nom de Joao Félix, qui ne sent plus à son aise sous les ordres de Diego Simeone du côté de l’Atlético Madrid, revient avec insistance depuis plusieurs semaines, Luis Campos aurait également d’autres idées pour le prochain mercato hivernal. D’après plusieurs sources concordantes, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de Cody Gakpo. Auteur de 3 buts en 3 matchs, l’avant-centre du PSV Eindhoven est la grosse révélation des Pays-Bas durant cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Et selon Fabrizio Romano, le PSG devrait s’attendre à sortir le chéquier s’il tient vraiment à s’offrir les services du compatriote de Memphis Depay.

PSG Mercato : Cody Gakpo, la belle affaire de Campos ?

Depuis le début de la saison, Cody Gakpo est auteur de 13 buts et 17 passes décisives sous les couleurs du PSV Eindhoven. En toute logique, de pareilles statistiques en font rêver plus d’un. Soucieux d’attirer un autre calibre offensif dès cet hiver, Luis Campos serait totalement sous le charme de l’international néerlandais de 23 ans. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026, le natif d’Eindhoven pourrait obtenir un bon de sortie en janvier si un club consent à signer un chèque de 54 millions d’euros, à en croire les renseignements recueillis par le journaliste italien Fabrizio Romano.

Le spécialiste mercato explique que la formation néerlandaise, qui doit absolument vendre pour équilibrer ses comptes, serait disposée à écouter les offres pour son numéro 11 lors du marché hivernal qui s’annonce. Toutefois, le PSG devra compter avec la concurrence de Manchester United, qui ferait de Gakpo son favori pour remplacer Cristiano Ronaldo au sein de l’effectif d’Erik ten Hag.